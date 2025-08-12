Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
Ιστορική πρόκριση πήρε η Πάφος στα playoffs του Champions League με δύο νίκες! Οι Κύπριοι επικράτησαν και στο εντός έδρας ματς απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση με πανηγυρικό τρόπο.
Και στο πρώτο ματς η Πάφος είχε νικήσει με 1-0 εκτός έδρας και είχε βάλει τις βάσεις για την πρόκριση την οποία πανηγύρισε τελικά στον επαναληπτικό. To σκορ άνοιξε μόλις στο 2ο λεπτό ο Όρσιτς για την Πάφο, ενώ την σφραγίδα της πρόκρισης έβαλε στο 55′ ο Κορέια, με τον κόσμο της ομάδας να πανηγυρίζει έξαλλα την μεγάλη επιτυχία και την τεράστια πρόκριση.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν την ίδια ώρα η Βικτόρια Πλζεν μπορεί να νίκησε με 2-1 την Ρέιντζερς, ωστόσο οι Σκωτσέζοι πήραν την πρόκριση, καθώς είχαν νικήσει με 3-0 εντός έδρας.
Το σκορ άνοιξε στο 41′ ο Ντουροσίνμι για την Πλζεν, για να ισοφαρίσει ο Κάμερον σε 1-1 στο 60′. Το τελικό 2-1 υπέρ των Τσέχων έκανε ο Μάρκοβιτς στο 83ο λεπτό.
Στη Δανία η Κοπεγχάγη διέλυσε με 5-0 την Μάλμε και πήρε την πρόκριση στα playoffs. Το σκορ άνοιξε στο 31′ ο Ουέσκας και το 2-0 ο Ρόμπερτ στο 43′. Στο δεύτερο μέρος ο Ελγιουνούσι έκανε το 3-0 στο 51′, με τον Μάτσον στο 67′ να κάνει το 4-0. Τον επίλογο έγραψε με το δεύτερο γκολ του ο Ρόμπερτ στο 69′.
Τέλος, η Φενέρμπαχτσε έκανε την ανατροπή και διαλύοντας 5-2 την Φέγενορντ πέρασε και αυτή στα playoffs του Champions League. O Ουατανάμπι άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς στο 41ο πρώτο λεπτό. Το 1-1 έκανε ο Μπράουν στο 44′ για να δώσει και πάλι ελπίδες στην Φενέρμπαχτσε. Το 2-1 έκανε για τους Τούρκους ο Ντουράν στο 45+2.
Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 55ο λεπτό ο Φρεντ έκανε το 3-1, με τον Εν -Νεσίρι να κάνει το 4-1 στο 83′, έπειτα από ασίστ του Μπράουν. Ο Ουατανάμπι σκόραρε και πάλι για την Φέγενορντ, μειώνοντας σε 4-2 στο 89′ για να έρθει και να γράψει το τελικό 5-2 ο Ταλίσκα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των Τούρκων.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του γ’ προκριματικού
Μάλμε – Κοπεγχάγη 0-0
Ντιναμό Κιέβου – Πάφος 0-1
Σκεντίγια – Καραμπάγκ 0-1
Ρέιντζερς – Πλζεν 3-0
Καϊράτ Αλμάτι – Σλόβαν 1-0
Ζάλτσμπουργκ – Κλαμπ Μπριζ 0-1
Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 0-0
Λεχ – Ερυθρός Αστέρας 1-3
Νις – Μπενφίκα 0-2
Φέγενορντ – Φενέρμπαχτσε 2-1
Το πρόγραμμα των ρεβάνς του γ’ προκριματικού
Τρίτη 12/08
Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1
Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0
Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1
Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ 5-2
Κλαμπ Μπριζ – Ζάλτσμπουργκ
Σλόβαν – Καϊράτ Αλμάτι
Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς
Ερυθρός Αστέρας – Λεχ
Μπενφίκα Νις
