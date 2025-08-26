Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι! Μετά το 0-0 στο πρώτο ματς των πλέι οφ οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ σε κανονική διάρκεια και παράταση και στη ρεβάνς του Καζακστάν, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη-πρόκριση επί της Σέλτικ με 3-2 στα πέναλτι.

Έτσι έγιναν μόλις η δεύτερη ομάδα της χώρας που θα παίξει στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά την Αστάνα και αυτό χάρη στον τερματοφύλακά τους Αναρμπέκοβ που έπιασε τρία πέναλτι.

Το παιχνίδι ήταν κακό στη μεγαλύτερη διάρκειά του και οι φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες λιγοστές. Γκρόμικο και Φόρεστ είχαν από μία καλή ευκαιρία για κάθε ομάδα στο πρώτο μέρος ενώ στο 52′ η Καϊράτ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Μαέντα μετά από έμμεσο, αλλά διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση. Η φάση του ματς έγινε στο 87′ όταν ο Μαέντα έφυγε τετ α τετ από τη σέντρα, αλλά υπό την πίεση των αμυντικών πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια από το ύψος της περιοχής.





Στην παράταση ο Αναρμπέκοβ κράτησε όρθια την ομάδα του με καθοριστικές επεμβάσεις και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου ο ίδιος ήταν πρωταγωνιστής. Πρώτα έπιασε το πέναλτι του Άιντα και στη συνέχεια εκείνο του ΜακΚόουαν ενώ ενδιάμεσα είχε στείλει στο δοκάρι το δικό του πέναλτι ο Γκρόμικο. Ο Μαρτίνοβιτς έκανε το 1-0 με το πρώτο εύστοχο της βραδιάς και οι δύο ομάδες τα έβαζαν όλα ως το 3-2, με τους γηπεδούχους να έχουν πάντα το προβάδισμα. Στο πέμπτο πέναλτι της Σέλτικ όμως ο Αναρμέκοβ έπιασε την εκτέλεση του Μαέντα και έστειλε την ομάδα του στη League Phase χωρίς καν να χρειαστεί να εκτελέσει εκείνη το τελευταίο δικό της πέναλτι.





Καϊράτ: Αναρμπέκοβ, Μρίνσκι, Σορόκιν, Μαρτινόβιτς, Μάτα (119’ Μπάιμπεκ), Γκλέιζερ (64’ Καϊσαμπουλάτ) Ταπάλοβ (117’ Στανόγεβ), Αράντ, Γκρόμικο, Ζορζίνιο, Ρικαρντίνιο (80’ Μπάγκντατ)

Σέλτικ: Σμάιχελ, Τίρνεϊ (75’ Μάρεϊ), Σκέιλς, Κάρτερ Βίκερς, Ράλστον (106’ ΜακΚόουαν), Γιανγκ (70’ Ένχελς), ΜακΓκρέγκορ, Νίγκρεν, Χατάτε (106’ Ντόνοβαν), Μαέντα, Φόρεστ (70’ Άιντα)