Ώρα για ρεβάνς στα play-offs του Champions League: Σφραγίζει την ιστορική πρόκριση η Πάφος

Η δράση στην Ευρώπη φουντώνει και πάλι, καθώς την Τρίτη (26/8) διεξάγονται οι πρώτες καθοριστικές ρεβάνς των play-offs του Champions League, οι οποίες θα κρίνουν ποιες επτά ομάδες θα συμπληρώσουν το παζλ της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές αναμετρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Την Τρίτη (26/8), η Σέλτικ ταξιδεύει στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Την ίδια ημέρα, η φοβερή και τρομερή Πάφος θέλει να σφραγίσει την ιστορική για αυτή πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, μετά τη νίκη της με 2-1 στο Βελιγράδι, ενώ η Στουρμ Γκρατς έχει μπροστά της έναν εξαιρετικά δύσκολο στόχο, μετά τη βαριά ήττα με 5-0 από την Μπόντο Γκλιμτ.

Την Τετάρτη (27/8), η Καραμπάγκ θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί το προβάδισμα με 3-1 απέναντι στη Φερεντσβάρος, ενώ η Κοπεγχάγη και η Βασιλεία -με το σκορ στο 1-1 από το πρώτο παιχνίδι- θα δώσουν μάχη για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια.

Ωστόσο, η πιο πολυαναμενόμενη αναμέτρηση είναι αναμφίβολα εκείνη ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Φενέρμπαχτσε, η οποία παραμένει ορθάνοιχτη μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Τέλος, η Μπριζ, που εξασφάλισε ένα ισχυρό 3-1 στη Σκωτία, θεωρείται πλέον ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στους Ρέιντζερς.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League

Τρίτη, 26/8

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία)

Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Τετάρτη, 27/8

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία)

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0

Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-0

Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 1-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-0