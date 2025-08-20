«Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι»: Περιγραφή-έπος στο γκολ της Πάφου, έγινε viral (vids)

Η πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφος, βρίσκεται επί της ουσίας ένα 90λεπτο μακριά από την League Phase του Champions League, στη μόλις δεύτερη παρουσία της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ιστορία της, μετά την περσινή -επίσης εξαιρετική- πορεία ως τους «16» του Conference League.

Η τρομερή ομάδα από το δυτικό άκρο της Μεγαλονήσου, τρελαίνει κόσμο στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας ήδη αποκλείσει Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντινάμο Κιέβου. Το βράδυ της Τρίτης, μάλιστα, έκανε το μεγάλο βήμα για να αποκλείσει και τον Ερυθρό Αστέρα στα play-offs και να βρεθεί έτσι στα «αστέρια», αφού έφυγε με το σπουδαίο «διπλό» (2-1) από το Βελιγράδι.

Λουκούμι και παστέλι… μαζί!

Η Πάφος ήταν εντυπωσιακή στο παιχνίδι του «Μαρακανά» και θα μπορούσε σίγουρα να είχε εξασφαλίσει από το πρώτο παιχνίδι ένα σκορ πρόκρισης, ωστόσο, παραμένει σίγουρα το μεγάλο φαβορί ενόψει της ρεβάνς της 26ης Αυγούστου. Η απόδοση αυτή της ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο ήταν τόσο καλή που όπως φάνηκε «τρέλανε» μέχρι και τον Κύπριο σπορτκάστερ που μετέδιδε τον αγώνα!

Επική περιγραφή του Κύπριου σπικερ του χθεσινού αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Πάφος 1-2! Ο σπικερ της καρδιάς μας ξαναχτυπά. Σχόλιο Κύπριου φιλάθλου: «Ο Αστέρας εν πιο ελληνικός που την Πάφο πλέον»! Δεν περιγράφω άλλο..!🙏😂😭🇨🇾 pic.twitter.com/q2kBUMWowb — @nikolaosderes (@nikolaosderes) August 20, 2025

Μόλις στα 40 δευτερόλεπτα του αγώνα, ένα τρομερό σουτ του Κορέια «έγραψε» το 0-1 και η περιγραφή έγινε… ακαριαία viral: «Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!» ακούγεται χαρακτηριστικά στην περιγραφή που όπως ήταν λογικό αμέσως «έπαιξε» παντού στα social media.