Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 11:09
Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
«Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι»: Περιγραφή-έπος στο γκολ της Πάφου, έγινε viral (vids)
Champions League 20 Αυγούστου 2025 | 10:48

«Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι»: Περιγραφή-έπος στο γκολ της Πάφου, έγινε viral (vids)

Η Πάφος τρελαίνει κόσμο στα προκριματικά του Champions League και είναι με το ένα πόδι στη στη League Phase, με την περιγραφή της τελευταίας της νίκης να γίνεται viral...

Σύνταξη
Η πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφος, βρίσκεται επί της ουσίας ένα 90λεπτο μακριά από την League Phase του Champions League, στη μόλις δεύτερη παρουσία της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ιστορία της, μετά την περσινή -επίσης εξαιρετική- πορεία ως τους «16» του Conference League.

Η τρομερή ομάδα από το δυτικό άκρο της Μεγαλονήσου, τρελαίνει κόσμο στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας ήδη αποκλείσει Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντινάμο Κιέβου. Το βράδυ της Τρίτης, μάλιστα, έκανε το μεγάλο βήμα για να αποκλείσει και τον Ερυθρό Αστέρα στα play-offs και να βρεθεί έτσι στα «αστέρια», αφού έφυγε με το σπουδαίο «διπλό» (2-1) από το Βελιγράδι.

Λουκούμι και παστέλι… μαζί!

Η Πάφος ήταν εντυπωσιακή στο παιχνίδι του «Μαρακανά» και θα μπορούσε σίγουρα να είχε εξασφαλίσει από το πρώτο παιχνίδι ένα σκορ πρόκρισης, ωστόσο, παραμένει σίγουρα το μεγάλο φαβορί ενόψει της ρεβάνς της 26ης Αυγούστου. Η απόδοση αυτή της ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο ήταν τόσο καλή που όπως φάνηκε «τρέλανε» μέχρι και τον Κύπριο σπορτκάστερ που μετέδιδε τον αγώνα!

Μόλις στα 40 δευτερόλεπτα του αγώνα, ένα τρομερό σουτ του Κορέια «έγραψε» το 0-1 και η περιγραφή έγινε… ακαριαία viral: «Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!» ακούγεται χαρακτηριστικά στην περιγραφή που όπως ήταν λογικό αμέσως «έπαιξε» παντού στα social media.

