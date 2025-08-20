sports betsson
Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
Champions League 20 Αυγούστου 2025 | 00:03

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Η Πάφος των «θαυμάτων» είναι έτοιμη να… κουνήσει σεντόνι! Η πρωταθλήτρια Κύπρου επικράτησε με 2-1 μέσα στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα και την επόμενη εβδομάδα θέλει να γράψει ιστορία σφραγίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Tο ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό βρήκαν δίχτυα. Μετά από γρήγορη επίθεση και ασίστ του Τάνκοβιτς, ο Κορέια με τρομερό σουτ έγραψε το 0-1. Από εκεί και μετά ο Αστέρας πήρε την μπάλα και πίεσε για ένα γκολ χωρίς αποτέλεσμα. Στο 3′ ο Μιχάηλ νίκησε τον Εντιαγέ με μεγάλη επέμβαση ενώ στο 8′ και στο 17′ οι Ολανινγκά και Μπάιο έχασαν μεγάλες ευκαιρίες.

Ένα γκολ του Μπρούνο στο 30′ για την Πάφο ακυρώθηκε για χέρι και στο 45+5′ το σουτ του Μπαμπίτσκα έφυγε λίγο άουτ. Ο ίδιος παίκτης απείλησε και στο 47′, με τον Μιχαήλ να τον νικά, αλλά στο 49′ η Πάφος κέρδισε πέναλτι και ο Πέπε εκτέλεσε εύστοχα για το 0-2 στο 50′. Έξι λεπτά μετά ήταν η σειρά του Αστέρα να πάρει πέναλτι. Ο Μιχάηλ απέκρουσε την εκτέλεση του Ντουάρτε, αλλά στην επαναφορά με κεφαλιά ο ίδιος έκανε το 1-2.

Η Πάφος δεν πτοήθηκε και στο 60′ το σουτ του Πεπε πέρασε μόλις άουτ ενώ στο 67′ ο Σούνιτς έχασε σημαντική ευκαιρία. Στο 80′ η κεφαλιά του Κάταϊ έξυσε τα δοκάρια του Μιχαήλ, με τον Αστέρα να πιέζει ως το τέλος, αλλά η Πάφος είχε δύο πολύ σπουδαίες ευκαιρίες με τον Όρσιτς στις καθυστερήσεις για τρίτο γκολ.

Ερυθρός Αστέρας: Ματέους, Σεόλ, Μιλοσάβλιεβτς, Βελίκοβιτς, Τικνιζιάν, Μπάιο (69’ Κάταϊ), Έλσνικ, Μπαμπίτσκα, Ολαγινκά (33’ Ντουάρτε), Ίβανιτς, Εντιαγέ.

Πάφος: Μιχαήλ, Πηλέας (72’ Λάνκα), Μπρούνο, Γκολντάρ, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Τάνκοβιτς (17’ Σέμα, 83’ Όρσιτς), Κορέια (72’ Ζάζα), Άντερσον (72’ Μπασουαμινά).

Πάρτι της Μπριζ με… διοργανωτή τον Τζόλη

Σπουδαίο διπλό στη Γλασκόβη πανηγύρισε η Μπριζ που επικράτησε με 3-1 της Ρέιντζερς έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη με δύο ασίστ.

Οι Βέλγοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 3′ άνοιξαν το σκορ όταν ο ‘Ελληνας άσος βρήκε τον Βέρμαντ και εκείνος με άψογο τελείωμα έκανε το 1-0 για την ομάδα του. Στο 8′ ήρθε και το 0-2 από κόρνερ του Τζόλη και γύρισμα του Σπίλερς ενώ στο 20 ο Μέχελε με σουτ έγραψε το 0-3.

Οι γηπεδούχοι τα είχαν χαμένα, αλλά στο 27′ έφτασαν κοντά στο γκολ όταν το φάουλ του Ρόθγουελ σταμάτησε στο δοκάρι. Γκασαμά και Φορμπς είχαν από μία καλή στιγμή για κάθε ομάδα μέχρι την ανάπαυλα και στο 50′ η Ρέιντζερς μείωσε σε 1-3 με προβολή του Ντανίλο. Στο 79’ ακυρώθηκε γκολ του Γκασαμά για επιθετικό φάουλ και το 1-3 έμεινε ως το τέλος, με τους Βέλγους να έχουν τεράστιο προβάδισμα.

Ρέιντζερς: Μπάτλαντ, Άαρονς, Σούταρ, Ντζιγκά, Μεγκομά (71’ Ταβερνιέ), Ρόθγουελ (86’ Κάμερον), Ράσκιν, Ντιομαντέ (61’ Άασγκαρντ), Ντανίλο Περέιρα (61’ Ιγκαμάν), Γκασαμά, Άντμαν (71’ Μουρ)

ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σέις,, Μέχελε, Σπίλερς, Σαμπέ (73’ Μάιερ), Ονιεντικά (89’ Ντιακόν), Φορμπς (73’ Φέτλεσεν), Στάνκοβιτς (85’ Ρέις), Τζόλης, Βέρμαντ (46’ Τρεσόλντι), Φανάκεν.

Αστεράτη ανατροπή στη Βουδαπέστη

Το τρίτο διπλό της βραδιάς ήταν αυτό της Καραμπάγκ που νίκησε 3-1 με ανατροπή τη Φερεντσβάρος στην «Groupama Arena».

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με ωραία προσπάθεια του Βάργκας στο 25′, αλλά η συνέχεια για αυτούς ήταν εφιαλτική. Ο Γιάνκοβιτς στο 50′ με σουτ έκανε το 1-1, ο Μεδίνα το 1-2 στο 67′ και το τελικό 1-3 έγραψε ο Γκουρμπανλί στο 85′.

Φερεντσβάρος: Ντιμπούς, Γκάρτενμαν (64’ Σισέ), Ραμάκερς, Σάλαϊ, Μακρέτσκις, Τοθ, Κανιτσόβσκι (77’ Λεβί), Οτβός (46’ Ζαχάριασεν), Ν’Ντάουντα, Γιόσεφ (70’ Γκρούμπερ), Βάργκα (70’ Πέσιτς).

Καραμπάγκ: Κοτσάλσκι, Τζαφαργκουλίγεβ, Μουσταφαζάντε, Μεδίνα, Σίλβα (90+2’ Μπολτ), Καντί, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Αντράντε (58’ Αντάι), Ζουμπίρ (90+2’ Κουακού), Αχνουντζάντε (82’ Γκουρμπανλί)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2
Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

Τετάρτη 20/8
22:00 Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
22:00 Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
22:00 Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία)
22:00 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία)

