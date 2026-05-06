Οι αθλητικές μεταδόσεις (6/5): Πού θα δείτε το Game 3, Παναθηναϊκός-Βαλένθια και τον ημιτελικό Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν

Με σημαντικά ματς είναι και το σημερινό (6/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Telecom Center τη Βαλένθια στο Game 3 της σειράς των playoffs της Euroleague, ενώ στις 22:00 Μπάγερν και Παρί διεκδικούν ένα εισιτήριο στον τελικό του Champions League, στη ρεβάνς του ιστορικού 5-4.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/5)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League