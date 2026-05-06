Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή παράσταση αναμένεται να δώσουν Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, στη ρεβάνς του 5-4 του Παρισιού, σήμερα (22:00, MEGA) στη Γερμανία και λίγο πριν τη… Βουδαπέστη.
Mετά την ιστορικότερη μάχη λοιπόν στην ιστορία των ημιτελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (αυτής των εννεά γκολ), η Μπάγερν θέλει να υπερασπιστεί την εντός έδρας παράδοσή της κόντρα στην Παρί.
Οι Βαυαροί, μετρούν εννέα νίκες, έναντι επτά σε 16 παιχνίδια στο «σπίτι» τους γεγονός το οποίο, μπορεί στο τέλος της ημέρας και να μην έχει κανέναν… ρόλο.
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ο Βενσάν Κομπανί, δεν υπολογίζει δεδομένα στον Σερζ Γκνάμπρι ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ ο Λουίς Ενρίκε, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας, Ασχράφ Χακίμι.
Οι ενδεκάδες στο Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν:
Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Nόιερ – Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ταχ, Λάιμερ – Κίμιχ, Πάβλοβιτς – Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας – Κέιν
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ – Ζαΐρ Εμερί, Μαρκίνιος, Πατσό, Μέντες – Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ – Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ
- Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
- NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
- Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το Final Four της Euroleague
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (6/5): Πού θα δείτε το Game 3, Παναθηναϊκός-Βαλένθια και τον ημιτελικό Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν
- Για το 3-0 και το Final-4 στο «σπίτι» του ο Παναθηναϊκός
- Μονακό: «Σεβασμός και καλή τύχη στον Ολυμπιακό» (vid)
- Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
- Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα την έστειλε στον τελικό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις