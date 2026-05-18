Παναθηναϊκός: Τζέικομπ Νέστρουπ με την «υπογραφή» Ζέκα
Ο πρώην προπονητής της Κοπεγχάγης Τζέικομπ Νέστρουπ είναι η πρώτη επιλογή της διοίκησης του Παναθηναϊκού για την αντικατάσταση του Μπενίτεθ.
Τυπικά η σχέση του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει τελειώσει, ουσιαστικά όμως το τέλος είναι αναπόφευκτο. Αυτός είναι ο λόγος που η διοίκηση του Τριφυλλιού εδώ και μέρες αναζητεί τον προπονητή που θα αντικαταστήσει άμεσα τον Ισπανό. Το Σάββατο διαβάσατε στο «In» για το προφίλ που προτιμούν στο «πράσινο» στρατόπεδο και που είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με τον Μπενίτεθ. Νεαρός, φιλόδοξος και επιτυχημένος, αφού το μοντέλο του πολυνίκη έμπειρου δεν απέδωσε…
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτός ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές είναι ο 38χρονος Δανός, Τζέικομπ Νέστρουπ. Ένας μικρός ηλικιακά για τα στάνταρ της προπονητικής, ο οποίος έχει προλάβει να παρουσιάσει έργο και να κατακτήσει τίτλους με την Κοπεγχάγη.
Τον Νέστρουπ γνωρίζει πολύ καλά ο Κάρλος Ζέκα, αφού συνεργάστηκαν στο Πάρκεν. Ο Νέστρουπ ανέλαβε πριν την επιστροφή του Ζέκα στην Αθήνα, όμως ο Πορτογάλος μέσος τραυματίστηκε και έπαιξε μόνο σε δύο ματς υπό τις οδηγίες του. Ωστόσο, συνυπήρξαν όλη τη σεζόν 2022-2023 και κράτησαν επαφές.
Ο Ζέκα είχε μοιραστεί τις εντυπώσεις του για τον Νέστρουπ τον Σεπτέμβριο του 2022, περίπου δέκα μέρες μετά την πρόσληψη του από την Κοπεγχάγη. «Ο Νέστρουπ είναι ένας άμεσος και απαιτητικός προπονητής, ο οποίος δεν ικανοποιείται με τίποτα λιγότερο από το 100% της προσπάθειας και της συγκέντρωσης όλων μας. Ταυτόχρονα, είναι πολύ ειλικρινής και μπορείς να μιλήσεις μαζί του για όλα που απασχολούν το γκρουπ. Είχαμε ποιοτικές προπονήσεις και συναντήσεις μαζί του» είχε σχολιάσει ο Ζέκα.
Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού έχουν μιλήσει με τον Νέστρουπ και έχουν αναλύσει τον προγραμματισμό και το όραμα τους για την επόμενη σεζόν. Το δύσκολο είναι να πείσουν τον Δανό τεχνικό να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Γιατί ο Νέστρουπ είναι περιζήτητος στη Γερμανία και έχει απορρίψει προτάσεις, όπως της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και της Άντερλεχτ.
Ο Νέστρουπ έχει λάβει την προσφορά του Παναθηναϊκού και θα απαντήσει άμεσα, ενώ παράλληλα στο Τριφύλλι οριστικοποιούν τη λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.
