Ισχυρή έκρηξη στη Μάλτα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων: «Νόμιζα ότι μας βομβάρδιζαν» – Δύο τραυματίες
Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε πολλές περιοχές
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Μάλτα το πρωί της Δευτέρας όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta’ Lourdes στην περιοχή Maghtab, προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση σε μεγάλη ακτίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες ηλικίας 67 και 47 ετών βρίσκονταν σε κοντινή αγροτική περιοχή τη στιγμή του περιστατικού και τραυματίστηκαν.
Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε πολλές περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και σπάζοντας παράθυρα. Αναφορές κάνουν επίσης λόγο για απώλειες ζώων σε παρακείμενες φάρμες.
Κάτοικοι περιγράφουν στιγμές τρόμου, καθώς πολλοί άκουσαν διαδοχικές εκρήξεις και ένιωσαν έντονα τη δόνηση, με έναν μάρτυρα από το Kennedy Grove να αναφέρει ότι αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για έκρηξη φιάλης αερίου, πριν ακολουθήσουν κι άλλοι δυνατοί κρότοι λίγα λεπτά αργότερα.
«Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν. Τα σκυλιά μου τρελάθηκαν εντελώς. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, για μια στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι μας βομβάρδιζαν».
Una poderosa explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Malta dañó edificios residenciales, autos y otras propiedades en áreas cercanas. Actualmente no hay información sobre fallecidos o heridos. pic.twitter.com/6Gj5lN6Gh1
— CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) June 1, 2026
📍🇲🇹 — A powerful explosion followed by a series of smaller blasts occurred at the Ta’ Lourdes fireworks factory in the Magħtab area, #Malta, early this morning.#Breaking pic.twitter.com/QFPoJH3xgM
— __kaput__ (@__kaput__) June 1, 2026
