Έκρηξη βόμβας σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Πακιστάν – Πάνω από 30 τραυματίες

Μια ισχυρή βόμβα εξερράγη κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές καθώς ένα τρένο που μετέφερε επιβάτες περνούσε από την Κουέτα του Πακιστάν, τραυματίζοντας περισσότερους από τριάντα ανθρώπους, ανέφερε το Associated Press την Κυριακή, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι τα τοπικά νοσοκομεία είχαν δεχθεί πάνω από 30 τραυματίες, με αρκετούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου συνήθως βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε αρκετά κτίρια και καταστρέφοντας οχήματα που ήταν παρκαρισμένα κατά μήκος του δρόμου.

Ένοπλες οργανώσεις

Ο αξιωματούχος της κυβέρνησης της Μπαλουχιστάν, Μπαμπάρ Γιουσαφζάι, ανέφερε ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την έκρηξη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Κουέτα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουχιστάν, όπου εδώ και χρόνια δρουν ένοπλες οργανώσεις υπέρ της ανεξαρτηστίας από την κεντρική κυβέρνηση του Πακιστάν, όπως η Baloch Liberation Army.

Οι αντάρτες έχουν στο παρελθόν στοχοθετήσει δυνάμεις ασφαλείας, κρατικά κτίρια ενώ στα θύματα συγκαταλέγονται και άμαχοι.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.

