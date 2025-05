Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από επίθεση αυτοκτονίας με στόχο σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Χουζντάρ της νοτιοδυτικής επαρχίας Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας.

Ο Yasir Iqbal Dashti, κυβερνητικός αξιωματούχος στο Χουζντάρ, δήλωσε ότι τουλάχιστον 38 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση.

«Το σχολικό λεωφορείο που ανήκε στο Army Public School δέχθηκε την επίθεση καθώς παρέλαβε παιδιά το πρωί», δήλωσε στο Al Jazeera.

❗»Suicide Blast» Hits School Bus in #Balochistan – Reports of Four Children Dead & Dozens of People Injured

‼In Khuzdar district of Balochistan 🇵🇰, Indian proxies BLA terrorists carried out attack on an Army Public School bus while it was taking children to school in the morning.

In the blast, 5x children were martyred and 38x injured. 😢💔😢

🥀May Allah grant them high place in… pic.twitter.com/cO9uEKqZak

