Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Τα γκρουπ δυναμικότητας στο Champions League μετά τις προκρίσεις Πάφου, Μπόντο και Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 27 Αυγούστου 2025 | 01:04

Τα γκρουπ δυναμικότητας στο Champions League μετά τις προκρίσεις Πάφου, Μπόντο και Καϊράτ

Είναι γνωστές πλέον οι 32 από τις 36 ομάδες που θα δώσουν το παρών στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρών στην League Phase του Champions League και οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν απόψε, τρεις ακόμα υποψήφιους αντιπάλους τους.

Η Πάφος έκλεισε εισιτήριο κατακτώντας θριαμβευτική πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, η Καϊράτ έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Σέλτικ, ενώ η Μπόντο «σφράγισε» την πρόκριση κόντρα στην Στουρμ Γκρατς.

Για να έχουμε ολοκληρωμένο το παζλ της League Phase στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα πρέπει να περιμένουμε την διεξαγωγή των αγώνων της αγώνων της Τετάρτης και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις.

Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος, Μπενφίκα – Φενέρ, Μπριζ – Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη – Βασιλεία.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, για την κλήρωση της League Phase του Champions League, η οποία θα γίνει την Πέμπτη.

Δείτε εδώ τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας:

Πρώτο γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα

Δεύτερο γκρουπ

Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο Μαδρίτης
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Τρίτο γκρουπ

Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο
Μαρσέιγ

Τέταρτο γκρουπ

Μονακό
Γαλατάσαραϊ
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Νιούκαστλ
Πάφος
Καϊράτ Αλμάτι

Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα του πολέμου
Στιβ Γουίτκοφ 27.08.25

«Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ζει με περισσότερα από 100 φίδια στο σπίτι του – Τα παιδιά του μοιράζονται τα κρεβάτια τους με τα ερπετά
Σωκράτης Χριστοφόρου 27.08.25

Ζει με σχεδόν 130 φίδια στο σπίτι του και τα μοιράζεται με τα παιδιά του

Το πάθος του Σωκράτη Χριστοφόρου φούντωσε και μέσα σε δύο χρόνια η συλλογή του είχε ξεπεράσει τα 300 ερπετά, και σήμερα ζει στο σπίτι του με σχεδόν 100 φίδια τα οποία μοιράζεται με τα παιδιά του.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 27.08.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της», από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσιγκτον
Εχει απορριφθεί 27.08.25

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει... τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

«Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», δηλώνει ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο