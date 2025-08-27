Τα γκρουπ δυναμικότητας στο Champions League μετά τις προκρίσεις Πάφου, Μπόντο και Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρών στην League Phase του Champions League και οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν απόψε, τρεις ακόμα υποψήφιους αντιπάλους τους.

Η Πάφος έκλεισε εισιτήριο κατακτώντας θριαμβευτική πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, η Καϊράτ έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Σέλτικ, ενώ η Μπόντο «σφράγισε» την πρόκριση κόντρα στην Στουρμ Γκρατς.

Για να έχουμε ολοκληρωμένο το παζλ της League Phase στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα πρέπει να περιμένουμε την διεξαγωγή των αγώνων της αγώνων της Τετάρτης και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις.

Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος, Μπενφίκα – Φενέρ, Μπριζ – Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη – Βασιλεία.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, για την κλήρωση της League Phase του Champions League, η οποία θα γίνει την Πέμπτη.

Δείτε εδώ τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας:

Πρώτο γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

Δεύτερο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Τρίτο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

Τέταρτο γκρουπ

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι