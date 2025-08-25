Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.
Ένα συγκλονιστικό διήμερο UEFA Champions League έρχεται στο MEGA και το MEGA News.
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στο Ντα Λουζ της Λισαβόνας, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη φιλοξενεί την Φενέρχμπαχτσε του Ζοζέ Μουρίνιο με έπαθλο την πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League. Το 0-0 στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης καθιστά την αναμέτρηση θρίλερ και τα προγνωστικά τουλάχιστον επίφοβα.
Την κρίσιμη αναμέτρηση περιγράφει στις 22:00 ο Αντώνης Κατσαρός στο MEGA.
Αμέσως μετά, η καθιερωμένη post-game εκπομπή παρουσιάζει το πανόραμα της League Phase, με τις επτά τελευταίες ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο. Δείτε όλες τις αναμετρήσεις των playoffs, τρισδιάστατη ανάλυση, σχόλια και ρεπορτάζ.
Παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Σχολιάζουν ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Μένιος Σακελλαρόπουλος. Στην τρισδιάστατη ανάλυση ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.
Την Πέμπτη 28 Αυγούστου παίρνει σειρά το MEGA News που φέρνει στο σπίτι σας τη μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού, που επιστρέφει στα αστέρια. Από τις 18:55, η κλήρωση της League Phase του UEFA Champions League ζωντανά από το Μόντε Κάρλο, για να μάθουμε τους αντιπάλους των πρωταθλητών Ελλάδας και όλα τα μεγάλα ντέρμπι.
Αμέσως μετά την κλήρωση, η βραδιά θα συνεχιστεί με εκπομπή, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα προφίλ των ομάδων, αλλά κυρίως πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού θα σχολιάσουν τη συναρπαστική σεζόν που έρχεται. Ζωντανά από το Μόντε Κάρλο, ο Γιώργος Μαζιάς μεταφέρει τον παλμό.
Την κλήρωση περιγράφουν ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ MEGA
ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ MEGA NEWS
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE ΤΟΥ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΣΤΙΣ 19:00
#UCLMegaTV
