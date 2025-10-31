Η ευκαιρία της χρονιάς: Ο Άντερσον έχασε το «άχαστο» στον τελικό του Σούπερ Καπ Κύπρου (vid)
Τρομερή χαμένη ευκαιρία από τον Άντερσον της Πάφου, ο οποίος έστειλε την μπάλα έξω από το μισό μέτρο στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Στην Κύπρο, η πρωταθλήτρια Πάφος και η κυπελλούχος ΑΕΚ Λάρνακας ήρθαν αντιμέτωπες για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αυτόν του Σούπερ Καπ. Στο τρίτο λεπτό, η Πάφος βρέθηκε κοντά να ανοίξει το σκορ, όμως ο Άντερσον έχασε μία ευκαιρία που δεν… χάνεται.
Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετά από πάσα στη μικρή περιοχή είχε μπροστά του κενή εστία, όμως δεν βρήκε σωστά την μπάλα και την έστειλε άουτ.
Δείτε τη χαμένη ευκαιρία του Άντερσον στα πρώτα δευτερόλεπτα των στιγμιοτύπων
Εν τέλει η πρωταθλήτρια Κύπρου βρήκε το γκολ στο 19ο λεπτό με τον Κίνα, ωστόσο η ΑΕΚ Λάρνακας απάντησε γρήγορα με τον Ανγκιέλσκι και στο 28′ έκανε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, και με σκορ 5-4 η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν αυτή που κατέκτησε το Σούπερ Καπ.
- Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
- Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
- Παναθηναϊκός: Νοκ-άουτ Σάντσες και Καλάμπρια – Η αποστολή για τον Βόλο (pic)
- Επίσημο: Δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Αθήνας ο Τσιτσιπάς
- Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου»: Στις 7 Νοεμβρίου ανοίγει τις πόρτες του για τον κόσμο (pic)
- Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις