Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Κόσμος 14 Μαΐου 2026

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κατήγγειλε χθες Τετάρτη την έλλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν και να χρηματοδοτηθεί η χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στα εκατομμύρια θύματα της βίας στη χώρα (στη φωτογραφία, επάνω, από dabangasudan.org, ζημιές από τον πόλεμο σε νοσοκομείο που υποστηρίζεται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα).

Τα τρία και πλέον χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άλλοι ξεριζώθηκαν κι ενέσκηψε αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

Τεράστια «πολιτική αποτυχία», που δεν αφορά «μόνο τον τερματισμό του πολέμου» αλλά και «την προστασία την αμάχων»

Μολαταύτα, «δεν μοιάζει να υπάρχει στ’ αλήθεια καμιά βούληση να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», τόνισε σε δημοσιογράφους ο Τζαβίντ Αμπντελμονέιμ, πρόεδρος της MSF International, στην έδρα της στη Γενεύη.

Eπειτα από επίσκεψη διάρκειας αρκετών εβδομάδων στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), που ρήμαξε ο πόλεμος, στηλίτευσε την απόλυτη «ατιμωρησία», μιλώντας για τεράστια «πολιτική αποτυχία», που δεν αφορά «μόνο τον τερματισμό του πολέμου» αλλά και «την προστασία την αμάχων».

Επέμεινε πως τον σοκάρει το ότι, τόσο εντός της χώρας όσο και σε διεθνή κλίμακα, «δεν υφίσταται πολιτική βούληση ούτε για να σταματήσει ο πόλεμος, ούτε για να χρηματοδοτηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια».

Η MSF δεν πλήττεται άμεσα από τις περικοπές της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε διεθνή κλίμακα, καθώς δεν εξαρτάται από τα κράτη—αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν αισθάνεται τον αντίκτυπό τους, πρόσθεσε.

«Εργαζόμαστε μέσα σ’ ένα οικοσύστημα, κι όταν οι υγειονομικοί φορείς πέφτουν σαν τις μύγες παντού, αυτό το οικοσύστημα επηρεάζει κι εμάς», εξήγησε.

Μεγάλες περικοπές

Οι μεγάλες περικοπές της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε παγκόσμια κλίμακα και η επιδείνωση των εφοδιαστικών δυσχερειών για τις παραδόσεις βοήθειας, εν μέρει εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημαίνουν πως πολλοί Σουδανοί και Σουδανές μένουν χωρίς καμιά βοήθεια.

Η MSF κάνει όσο μεγαλύτερη προσπάθεια μπορεί για να «συμπληρώσει το κενό που αφήνουν οι κυβερνήσεις», αλλά η κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει, τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, μόνο στο κεντρικό Νταρφούρ, τουλάχιστον 47 πρωτοβάθμια κέντρα υγείας απώλεσαν τη διεθνή χρηματοδότησή τους, επισήμανε ο κ. Αμπντελμονέιμ.

Οι συνέπειες των περικοπών είναι ξεκάθαρες, συνέχισε. Αυτή τη στιγμή μαίνεται «μεγάλη επιδημία ιλαράς, ενώ καταγράφονται επίσης κρούσματα μηνιγγίτιδας, διφθερίτιδας και τέτανου των νεογνών, εξήγησε.

Παρότι πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για νόσους «που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με τον εμβολιασμό», καθημερινά «σκοτώνουν παιδιά», πρόσθεσε.

Η κατάσταση είναι δραματική στην Ταουίλα, στο Νταρφούρ, όπου βρήκαν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι όταν οι ΔΤΥ κυρίευσαν την Ελ Φάσερ τον Οκτώβριο, έπειτα από πολιορκία 18 μηνών.

Ο κόσμος «πεινάει και διψάει»

Ο αριθμός των εκτοπισμένων εκεί εκτιμάται πως ανέρχεται μεταξύ 400.000 κι ενός εκατομμυρίου. Οι ελλείψεις τροφής και νερού είναι πελώριες.

Ο κόσμος «πεινάει και διψάει», είπε ο πρόεδρος της MSF, υπογραμμίζοντας πως πολλοί δεν τρώνε παρά μόλις ένα γεύμα την ημέρα, αν είναι τυχεροί.

Το στέλεχος της ΜΚΟ κατήγγειλε ακόμη την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον των δομών υγείας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καταμετρά σχεδόν 200 τέτοιες επιθέσεις, με κάπου 1.700 νεκρούς.

Ο κ. Αμπντελμονέιμ υπογράμμισε ότι πολλά μέλη του προσωπικού της MSF του εκμυστηρεύτηκαν πως «φοβούνται» όταν πάνε για δουλειά καθημερινά, διότι «τα νοσοκομεία είναι στόχοι».

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street
Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Καραντίνα 13.05.26

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Κόσμος 13.05.26

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν
Υποψηφιότητα Μακρονιστών 13.05.26

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού
Στεφανί Ριστ 13.05.26

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Απόρρητο σχέδιο 13.05.26

Αποκάλυψη-σοκ από τον Λευκό Οίκο: Το σχέδιο εκδίκησης και διαδοχής του Τραμπ

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με πυροβολισμούς στη Γερουσία δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας
Τι έγινε 13.05.26

Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Γερουσία, δηλώνει ο πρόεδρος των Φιλιππίνων

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Κόσμος 13.05.26

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Δικάζεται η έφεση στην υπόθεση καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη το 2007

