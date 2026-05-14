Η διακρίβωση του τρόπου εκπαίδευσης, προμήθειας οπλισμού, αλλά και χρησιμοποίησης της λείας που προσεγγίζει τα 500.000 ευρώ αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επονομαζόμενων «ληστών της Tιθορέας».

Οι οκτώ αναρχικοί που συνελήφθησαν ύστερα από την τελευταία ληστεία τους στην Τιθορέα ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για μία ένοπλη ομάδα οκτώ αντιεξουσιαστών – ανάμεσά τους δύο γυναίκες – που είχαν προχωρήσει από το 2022 σε 11 ληστείες τραπεζών αρχικά σε περιοχές της Αττικής (κέντρο Αθήνας, Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία) και τον τελευταίο χρόνο στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας και στην Αιγείρα Αχαΐας.

Με τις πρώτες εξ αυτών να πραγματοποιούνται από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ενώ μετά χρησιμοποιήθηκε και ένα ταξί στο οποίο επέβαιναν γυναίκες συνεργοί τους. Στην τελευταία φάση συμμετείχαν 5-7 άτομα με πολλά οχήματα διαφυγής κ.λπ. με χρήση καλάσνικοφ, ούζι, χειροβομβίδων κ.λπ.

Μάλιστα, αρχικά η ΕΛ.ΑΣ. είχε εξετάσει το σενάριο στις προαναφερόμενες ληστείες εντός της Αττικής της περιόδου 2022-2024 να συμμετείχε άλλη ομάδα αναρχικών που είχε συσχετισθεί με τη φονική έκρηξη βόμβας σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους το φθινόπωρο του 2024, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Οι οκτώ αναρχικοί ηλικίας μέχρι 33 ετών, που συνελήφθησαν ύστερα από την τελευταία ληστεία τους στην Τιθορέα, ήταν ήδη υπό παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία γνώριζε από προηγούμενες παρακολουθήσεις ότι σχεδίαζαν ληστεία στην περιοχή της Φθιώτιδας. Ομως, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επισήμαναν ότι «ήταν προβληματική η συνεχής παρακολούθησή τους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των κινήσεών τους».

Οι ληστές είχαν παλιότερα κατηγορηθεί για επιθέσεις κατά αστυνομικών και δικαστικών, για εμπρησμό και εκρήξεις, ενώ ένας από αυτούς είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα έκρηξης σε ΑΤΜ τράπεζας στα Πατήσια το 2016. Επίσης δύο εξ αυτών – που κατάγονται από την Αχαΐα – είχαν καταγραφεί στην ομάδα συμπαράστασης νεαρού ληστή τραπεζών, στενού συγγενούς μέλους της 17Ν, που είχε συλληφθεί το 2023 στην Πάτρα.

Γνωρίστηκαν σε αντιεξουσιαστικά στέκια

Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. τα άτομα αυτά, που γνωρίστηκαν σε στέκια αντιεξουσιαστών στην Αθήνα, αποφάσισαν να αρχίσουν ληστείες τραπεζών μικρού βεληνεκούς και στη συνέχεια να κλιμακώσουν τη δράση τους με άριστα οργανωμένες ληστείες με βαρύ οπλισμό, κλεμμένα οχήματα, χρήση «επαγγελματικών» τρόπων μεταμφίεσης και αλλαγής χαρακτηριστικών προσώπου.

Μάλιστα οι αστυνομικοί εστιάζουν επίσης την έρευνά τους στον τρόπο προμήθειας του οπλισμού καθώς και εάν υπήρξε εκπαίδευση-καθοδήγησή τους από άλλους αναρχικούς ή ποινικούς για να προχωρούν σε πιο σύνθετες ληστρικές επιθέσεις.

Όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων που αφαίρεσαν από τις ληστείες τραπεζών, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την καθημερινή διαβίωσή τους αφού μόνο δύο από αυτούς είχαν περιστασιακή δουλειά.

Όμως, οι αστυνομικοί εξετάζουν και εάν μέρος αυτών των χρημάτων θα δινόταν για ενίσχυση του αναρχικού χώρου, για υποστήριξη φυλακισμένων αντιεξουσιαστών ή και για το επονομαζόμενο «επαναστατικό ταμείο» για χρηματοδότηση ένοπλης οργάνωσης που ίσως εμφανιζόταν μελλοντικά, χωρίς πάντως αυτό να επιβεβαιώνεται τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επισήμαιναν ότι στο παρελθόν είχαν παρουσιασθεί αυτόνομες ομάδες ληστών-αναρχικών για τους οποίους διαπιστώθηκε αργότερα ότι λήστευαν για υποβοήθηση οργανώσεων όπως ο Επαναστατικός Αγώνας και άλλες, ενώ υπήρχε σύμπραξη και με ποινικούς, υπογραμμίζοντας ενδεικτικά τη δράση των πέντε επονομαζόμενων «ληστών με τα μαύρα», που προέρχονταν από τον αναρχικό χώρο και διέπραξαν από τον Νοέμβριο του 2002 έως και τον Ιανουάριο του 2006 επτά ληστείες τραπεζών στην Αττική με συνολική λεία 700.000 ευρώ.

