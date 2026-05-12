Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα

Μια πολύ καλά οργανωμένη συμμορία που σχεδίαζε με κάθε λεπτομέρεια και διέπραττε ένοπλες ληστείες σε υποκαταστήματα τραπεζών. Κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης της ήταν ο βαρύς οπλισμός των μελών της κατά τις ληστείες και οι μεταμφιάσεις που έκαναν για να μην αναγνωρίζονται.

Κατά την σύλληψή 8 μελών της συμμορίας η Αστυνομία εντόπισε ολόκληρο οπλοστάσιο με πολεμικό όπλα, πιστόλια, χειροβομβίδες και πλήθος από σφαίρες και γεμιστήρες.

Επίσης βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 215.000 ευρώ που αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ένας 30χρονος οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης μετά τη ληστεία που σημειώθηκε χθες σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, οι επιχειρησιακές μονάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα την επ’ αυτοφώρω σύλληψη των δραστών και την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν, με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους, στη δομή και τη δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.

«Δεν χτυπούσαν τυχαία»

Όπως είπε χαρακτηριστικά «πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο τύπου Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο».

Η αστυνομική επιχείρηση

Σύμφωνα με τον κ. Ντουίτση «η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, επιχειρησιακής επιμονής και αξιοποίησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα με τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης αξιολογήθηκε άμεσα και οδήγησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες σε περισσότερες περιοχές της χώρας».

Η ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Από την μεριά της η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και πώς έδρασε η συμμορία.

Όπως είπε, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -217.000- ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός.

Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης.

Πώς δρούσε η συμμορία

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.

Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

χρηματικό ποσό ύψους -215.345- ευρώ,

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

πέντε χειροβομβίδες,

πέντε πιστόλια,

μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

γάντια σιλικόνης και εργασίας,

εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

πλαστή ταυτότητα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -11- ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, -1- απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, -11- κλοπές μοτοσικλετών και -4- κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις -483.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.