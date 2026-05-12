Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 17:35

Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα

«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Μια πολύ καλά οργανωμένη συμμορία που σχεδίαζε με κάθε λεπτομέρεια και διέπραττε ένοπλες ληστείες σε υποκαταστήματα τραπεζών. Κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης της ήταν ο βαρύς οπλισμός των μελών της κατά τις ληστείες και οι μεταμφιάσεις που έκαναν για να μην αναγνωρίζονται.

Κατά την σύλληψή 8 μελών της συμμορίας η Αστυνομία εντόπισε ολόκληρο οπλοστάσιο με πολεμικό όπλα, πιστόλια, χειροβομβίδες και πλήθος από σφαίρες και γεμιστήρες.

Επίσης βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 215.000 ευρώ που αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ένας 30χρονος οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης μετά τη ληστεία που σημειώθηκε χθες σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, οι επιχειρησιακές μονάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα την επ’ αυτοφώρω σύλληψη των δραστών και την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν, με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους, στη δομή και τη δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.

«Δεν χτυπούσαν τυχαία»

Όπως είπε χαρακτηριστικά «πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο τύπου Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο».

Η αστυνομική επιχείρηση

Σύμφωνα με τον κ. Ντουίτση «η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, επιχειρησιακής επιμονής και αξιοποίησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα με τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης αξιολογήθηκε άμεσα και οδήγησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες σε περισσότερες περιοχές της χώρας».

Η ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Από την μεριά της η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και πώς έδρασε η συμμορία.

Όπως είπε, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -217.000- ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός.

Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης.

Πώς δρούσε η συμμορία

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.

Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

  • χρηματικό ποσό ύψους -215.345- ευρώ,
  • πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,
  • υποπολυβόλο τύπου Scorpion,
  • πέντε χειροβομβίδες,
  • πέντε πιστόλια,
  • μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,
  • πυροκροτητές και συνδεσμολογία,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,
  • πλήθος κινητών τηλεφώνων,
  • έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,
  • πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,
  • γάντια σιλικόνης και εργασίας,
  • εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,
  • πλαστή ταυτότητα,
  • ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -11- ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, -1- απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, -11- κλοπές μοτοσικλετών και -4- κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις -483.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΔΕΗ: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 με EBITDA στα 700 εκατ. ευρώ

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη
Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη

Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί - Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%

Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» - Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ
Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η αγωνιστική κατάρρευση, το επεισόδιο Τσουαμενί – Βαλβέρδε και τα σενάρια επιστροφής του Μουρίνιο φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις στη «βασίλισσα» πριν το τέλος της σεζόν

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας
Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα και δεν θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης με το Ταμείο Ανάκαμψης - Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ
Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων απασχόλησε την κοινή συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023 που τώρα ζητείται να επιστραφούν.

Πακιστάν: Δέκα νεκροί μετά από έκρηξη σε αγορά, σύμφωνα με την αστυνομία
Πακιστάν: Δέκα νεκροί μετά από έκρηξη σε αγορά, σύμφωνα με την αστυνομία

Το Σάββατο, στο Πακιστάν, 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον της αστυνομίας

Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού
Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού

Η Στέλλα Μαρεντάκη είναι Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο και όπως λέει σε συνέντευξη της, αφιερώνει το μετάλλιο στον αδερφό της Κωνσταντίνο και την οικογένεια της.

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη
Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη

Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί - Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Δημοσκόπηση: Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας – Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας
Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας - Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας

Η πρώτη μέτρηση πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου που περιλαμβάνει το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ποσοστά λαμβάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολίτες ιεραρχούν τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν.

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό

Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%

Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»
Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την 3η νίκη στην Ισπανία επί της Βαλένθια, τονίζοντας μάλιστα πως εμπιστεύεται τους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 5 της Τετάρτης (13/5, 22:00).

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

