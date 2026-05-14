Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Πάνος Πανόπουλος: Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «Της Ελλάδος τα παιδιά»
The Good Life 14 Μαΐου 2026, 14:31

Πάνος Πανόπουλος: Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «Της Ελλάδος τα παιδιά»

Ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος θα κηδευτεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 18:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο ηθοποιός μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε πως ο Πάνος Πανόπουλος, ο οποίος είχε παίξει στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά», δύο ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή έγινε παππούς.

Η ανάρτηση – αποχαιρετισμός του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε αναλυτικά:

«Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συνάδελφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας.

Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές.

Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό «Κατήφορο» του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ.

Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».

Πάνος Πανόπουλος: Η καλλιτεχνική διαδρομή του

Ο Πάνος Πανόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1960, παίρνοντας μέρος σε γνωστές ελληνικές ταινίες όπως «Κατήφορος», «Νόμος 4000» και «Οι τελευταίοι του Ρούπελ».

Από τη δεκαετία του 1970 έως και τις αρχές του 1990 συμμετείχε σε πολλές σειρές της ΕΡΤ, της ΥΕΝΕΔ, αλλά και ιδιωτικών καναλιών όπως το Mega και ο ΑΝΤ1 («Λωξάντρα», «Οι απαράδεκτοι» και «Φόνος χωρίς ταυτότητα»).

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο, συμμετέχοντας τόσο σε κλασικά έργα, όπως «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ριχάρδος Γ’», όσο και σε σύγχρονες ελληνικές παραστάσεις.

Economy
Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

World
Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίνει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίνει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Αλληλεγγύη 13.05.26

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Μετατόπιση 13.05.26

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
«Σταματήστε τη γενοκτονία» 13.05.26

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
«Τίμημα Μη Δίωξης» 13.05.26

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)

Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει μια τραγική σεζόν, οι φήμες για την απομάκρυνσή του συνεχίζονται, ωστόσο ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ είναι βέβαιος πως θα είναι στον πάγκο της και του χρόνου.

Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Κόσμος 14.05.26

Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Λετονίας - Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Κόσμος 14.05.26

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία

Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β' Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Η Γάζα και το βλέμμα της

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Ελλάδα 14.05.26

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί

ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
Ανακοίνωση 14.05.26

«Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» - Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα η ΕΚΠΟΙΖΩ

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

