Πάνος Πανόπουλος: Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «Της Ελλάδος τα παιδιά»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο ηθοποιός μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε πως ο Πάνος Πανόπουλος, ο οποίος είχε παίξει στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά», δύο ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή έγινε παππούς.

Η ανάρτηση – αποχαιρετισμός του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε αναλυτικά:

«Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συνάδελφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας.

Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές.

Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό «Κατήφορο» του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ.

Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».

View this post on Instagram A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Πάνος Πανόπουλος: Η καλλιτεχνική διαδρομή του

Ο Πάνος Πανόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1960, παίρνοντας μέρος σε γνωστές ελληνικές ταινίες όπως «Κατήφορος», «Νόμος 4000» και «Οι τελευταίοι του Ρούπελ».

Από τη δεκαετία του 1970 έως και τις αρχές του 1990 συμμετείχε σε πολλές σειρές της ΕΡΤ, της ΥΕΝΕΔ, αλλά και ιδιωτικών καναλιών όπως το Mega και ο ΑΝΤ1 («Λωξάντρα», «Οι απαράδεκτοι» και «Φόνος χωρίς ταυτότητα»).

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο, συμμετέχοντας τόσο σε κλασικά έργα, όπως «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ριχάρδος Γ’», όσο και σε σύγχρονες ελληνικές παραστάσεις.