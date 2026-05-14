Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε «πυρ» με όπλο ούζι κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού στη Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος απέδωσε την ενέργεια του σε υπερβολική κατανάλωση ποτού αρνούμενος ότι είχε πρόθεση να δολοφονήσει.

Τι υποστήριξε για τους πυροβολισμούς

Φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του.

Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει πρόθεση να σκοτώσει κανέναν από τους θαμώνες.

Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.

Τα κακουργήματα αφορούν στα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημμελήματα κατά βάση σε οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.