Καλλιθέα: Στη φυλακή ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα
Τι υποστήριξε για τους πυροβολισμούς
- Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
- Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε «πυρ» με όπλο ούζι κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού στη Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος απέδωσε την ενέργεια του σε υπερβολική κατανάλωση ποτού αρνούμενος ότι είχε πρόθεση να δολοφονήσει.
Τι υποστήριξε για τους πυροβολισμούς
Φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του.
Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει πρόθεση να σκοτώσει κανέναν από τους θαμώνες.
Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.
Τα κακουργήματα αφορούν στα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημμελήματα κατά βάση σε οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.
- Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
- Καλλιθέα: Στη φυλακή ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα
- Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
- Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
- Η Γη περνάει μέσα από συντρίμμια αρχαίου σουπερνόβα – Τα ίχνη του βρέθηκαν στην Ανταρκτική
- Δήμος της Αττικής αποσύρει προσωρινά κοινόχρηστα ποδήλατα λόγω βανδαλισμών
- Θεσσαλονίκη: Νοσηλευτής καταγγέλθηκε για βία σε ανήλικο στη διάρκεια εξέτασης και συνελήφθη
- Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις