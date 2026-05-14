Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα, Πέμπτη, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Ο 58χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του το όπλο, με το οποίο εξαπέλυσε την επίθεση, χωρίς άδεια

Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Η απολογία του ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιάμισης ώρας.

Η δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του αφορά τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, όπως επίσης τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής (μαχαίρι) και της οπλοκατοχής (σπρέι πιπεριού).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 58χρονος φέρεται να μην είχε άδεια για το όπλο – τύπου ούζι – που είχε στην κατοχή του και με το οποίο πραγματοποίησε την επίθεση στο μπαρ.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, καθώς φέρεται να είχε προκαλέσει επανειλημμένα επεισόδια και να είχε παρενοχλήσει θαμώνες. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρούνταν ανεπιθύμητος από τους υπευθύνους της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει κατά την απολογία του, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του ανακριτή.

Καλλιθέα: Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν στις 11:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής σε καφετέρια όταν ένας άνδρας υπό εμφανή επήρεια μέθης ήθελε να μπει στο κατάστημα αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος από τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του.

Τότε φαίνεται ότι έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τη γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όπλο φέρεται να ήταν αυτόματο ούζι. Επικράτησε πανικός καθώς υπήρχε πολύς κόσμος εκείνη τη στιγμή μέσα στο κατάστημα.

Ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, που έζησε τα δραματικά γεγονότα και έσπευσε να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο αιμόφυρτη και σε κατάσταση σοκ, δήλωσε στο Mega: «Πήγε κατευθείαν στην αδερφή μου και την πυροβόλησε. Έριξε άλλες τρεις στον DJ, στη μεριά του DJ, άλλες τρεις στο πάτωμα».

Και πρόσθεσε: «Δεν άφηνε τους πελάτες. Είχε κλείσει την είσοδο όπου βγαίνει ο κόσμος. Είχε κάτσει εκεί και πυροβόλησε κάτω τρεις φορές το πάτωμα. Σύνολο στο μαγαζί πρέπει να έριξε πάνω από 7 – 8 πιστολιές, μέσα στο μαγαζί. Μετά έμαθα ότι βγήκε έξω από το μαγαζί και πυροβολούσε την ταμπέλα».

Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή. Τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια.