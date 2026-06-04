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Η δραματική κρίση του Ερυθρού Αστέρα στο πόλο
Άλλα Αθλήματα 04 Ιουνίου 2026, 16:40

Η δραματική κρίση του Ερυθρού Αστέρα στο πόλο

Δεκατρία χρόνια μετά την κατάκτηση της Euroleague, ο ιστορικός σύλλογος του Βελιγραδίου βρίσκεται αντιμέτωπος με χρέη, αποχωρήσεις αθλητών και αβέβαιο μέλλον

Γεώργιος Μαζιάς
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Υπήρξε κάποτε το απόλυτο σύμβολο της αναγέννησης του σερβικού πόλο. Μια ομάδα που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και να κατακτήσει το Champions League του 2013, γράφοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες στην ιστορία του αθλήματος. Σήμερα, όμως, ο Ερυθρός Αστέρας δίνει έναν εντελώς διαφορετικό αγώνα: αυτόν της επιβίωσης.

Οι τελευταίες ανακοινώσεις του υδατοσφαιρικού τμήματος προκάλεσαν σοκ στη Σερβία. Λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, κατά την οποία η ομάδα τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Superliga και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης περιόδου, η διοίκηση αποκάλυψε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι δείχνουν τα αγωνιστικά αποτελέσματα.

Ο σύλλογος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Οι περιορισμένοι πόροι, η δυσκολία εξεύρεσης χορηγών και η γενικότερη οικονομική πίεση που βιώνουν αρκετοί αθλητικοί οργανισμοί στη Σερβία έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για ένα τμήμα που κάποτε αποτελούσε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά το αγωνιστικό δυναμικό. Αρκετοί βασικοί παίκτες βρίσκονται ήδη κοντά στην έξοδο, αναζητώντας οικονομικά πιο ασφαλείς προορισμούς στο εξωτερικό. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της ομάδας καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή των κορυφαίων αθλητών στο Βελιγράδι.

Η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους φίλους του συλλόγου, οι οποίοι θυμούνται ακόμη τις ένδοξες ημέρες του 2013. Τότε, ο Ερυθρός Αστέρας είχε κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης μέσα στο κατάμεστο «Κόμπανκ Αρένα», μπροστά σε περισσότερους από 11.000 φιλάθλους, σε έναν τελικό που θεωρείται μέχρι σήμερα ιστορικός για το ευρωπαϊκό πόλο.

Από εκείνη την ομάδα πέρασαν σπουδαία ονόματα της σερβικής υδατοσφαίρισης και ο σύλλογος έμοιαζε έτοιμος να δημιουργήσει μια νέα δυναστεία. Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή. Τα χρέη αυξήθηκαν, οι επενδύσεις περιορίστηκαν και η ομάδα άρχισε σταδιακά να χάνει τη θέση της ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος.

Σήμερα, ο Ερυθρός Αστέρας καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του. Η διοίκηση αναζητά επειγόντως οικονομική στήριξη και νέους χορηγούς, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια αναδιάρθρωσης ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να διατηρήσει τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα ή αν θα αναγκαστεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην παραγωγή νεαρών αθλητών μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Για πολλούς Σέρβους φιλάθλους, η κρίση του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί υπενθύμιση ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες επιτυχίες δεν εγγυώνται τη σταθερότητα. Ένας σύλλογος που πριν από δεκατρία χρόνια βρισκόταν στην κορυφή της Ευρώπης, σήμερα παλεύει για να εξασφαλίσει την επόμενη ημέρα της ύπαρξής του. Και αυτό ίσως είναι το πιο σκληρό παιχνίδι που έχει κληθεί να δώσει στην ιστορία του.

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