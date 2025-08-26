Η παραδοσιακή Περιφερειακή Λίγκα, που συγκέντρωνε συλλόγους από την Κροατία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και κατά καιρούς τη Σλοβενία, δεν θα διεξαχθεί τη φετινή σεζόν, όπως είχε ήδη αποφασιστεί. Ωστόσο, μια νέα συνεργασία ανάμεσα στις ομοσπονδίες Σερβίας και Μαυροβουνίου ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας κοινής διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, οι δύο ομοσπονδίες κατέληξαν σε συμφωνία για την εκκίνηση της νέας Περιφερειακής Λίγκας. Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται να συγκροτηθούν επιτροπές και ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν την οργάνωση και τις τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία της.

Στην Premier League θα συμμετάσχουν οκτώ σύλλογοι: οι πέντε πρώτοι του περσινού σερβικού πρωταθλήματος (Ράντνιτσκι, Νόβι Μπέογκραντ, Σάμπατς, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν) και οι τρεις κορυφαίοι του αντίστοιχου του Μαυροβούνιου (Γιάντραν ΧΝ, Πριμόρατς, Μπουντούτσνοστ). Μετά από 14 αγωνιστικές, οι τέσσερις καλύτερες ομάδες θα προκριθούν στο φάιναλ φορ.

Η A1 Περιφερειακή Λίγκα, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία, θα έχει εννέα ομάδες: Βάλις, Ναΐς, Στάρι Γκραντ, NBG Βούκοβι, Βοϊβοντίνα, Ζέμουν, Μπέογκραντ (από Σερβία) και Καττάρο, Μπούντβα (από Μαυροβούνιο). Το σύστημα θα προβλέπει δύο γύρους σε κάθε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.

Στο τραπέζι παραμένουν και πρακτικά ζητήματα: το που θα βρίσκεται η έδρα της Λίγκας, οι χορηγίες και τα χρηματικά έπαθλα. Οι σύλλογοι του Μαυροβουνίου εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι για τη βιωσιμότητα του θεσμού, καθώς σε αντίθεση με Σερβία και Κροατία, διαθέτουν περιορισμένο αριθμό ομάδων και χρειάζονται διεθνείς αγώνες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, έχει βρεθεί χορηγός που θα καλύψει τα έξοδα διαιτητών και παραγόντων, ενώ διασφαλίζονται και χρηματικά έπαθλα – ένα ζήτημα που στο παρελθόν προκαλούσε δυσφορία στους συλλόγους.

Η έδρα της νέας διοργάνωσης αναμένεται να βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, αν και η τελική επιβεβαίωση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Όσο για το μέλλον, θα έχει ενδιαφέρον να φανεί αν την επόμενη σεζόν (2026/27) θα επιστρέψουν και οι κροατικοί σύλλογοι, επαναφέροντας τον θεσμό στη γνώριμη περιφερειακή του μορφή, σε ένα στυλ της πρώην Γιουγκοσλαβίας.