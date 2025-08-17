Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Στη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε το Σάββατο (16/8) στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, η Ελλάδα επιβλήθηκε της Ιταλίας με 10-7 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Τρίτο μετάλλιο μετά το χρυσό της Εθνικής Γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το χάλκινο των ανδρών στην ίδια διοργάνωση.

Και σε αυτό το παιχνίδι τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα παρουσίασαν δύο πρόσωπα. Μόνο που αυτή τη φορά φύλαξαν το καλό για το τέλος και εξασφάλισαν με χαρακτηριστική ευκολία την τρίτη θέση στον κόσμο.

Το ξεκίνημα ήταν μουδιασμένο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 (6.50 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο), έφθασε στην ισοφάριση (3-3) με τις Τριχά και Σαλταμανίκα, αλλά οι Ιταλίδες πήραν και πάλι το προβάδισμα με 4-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, οι διεθνείς μας «γύρισαν» τον διακόπτη. Μπήκαν αποφασισμένες για τη νίκη και κατάφεραν με ένα σερί 4-0 να περάσουν μπροστά με 7-4, ενώ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έκαναν «νταμπλ σκορ» (10-5).

Συνολικά έξι παίκτριες σκόραραν για την Εθνική μας, αλλά οι τέσσερις από αυτές πέτυχαν δύο γκολ έκαστη (Κρασσά, Καραμπέτσου, Κουρέτα, Σαλταμανίκα).

ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 7-10

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 2, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού.

Για την Ιταλία σκόραραν: Ντι Μαρία 2, Ντε Μαρκ 1, Μορόνε 1, Μινούτο 1, Κασάρα 1, Πάπι 1