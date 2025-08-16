Στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου η Εθνική πόλο Νέων Γυναικών – Εχασε από την Ισπανία 11-9

Με δύο πρόσωπα εμφανίσθηκε η Εθνική μας ομάδα στον ημιτελικό με την Ισπανία. Στο πρώτο ημίχρονο έμοιαζε να κάνει περίπατο, αλλά στο δεύτερο έπαθε «μπλακ άουτ», με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 11-9 και συνάμα να χάσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που φιλοξενείται στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, πλέον, θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο σε λίγες ώρες (19:00) στον μικρό τελικό, με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία ηττήθηκε από τις ΗΠΑ στη διαδικασία των πέναλτι με 13-11 (καν. αγ. 9-9). Θυμίζουμε πως τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα είχαν κερδίσει τις Ιταλίδες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με 13-11, πριν από πέντε ημέρες, στο πλαίσιο του Β΄Ομίλου.

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε τον ημιτελικό με ιδανικό τρόπο, αφού με όπλο την άμυνά της προηγήθηκε 4-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ ένα λεπτό αργότερα η διαφορά έφθασε και τα πέντε γκολ (6-1).

Ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι διεθνείς μας υπέπεσαν σε αμυντικά λάθη, ήταν άστοχες επιθετικά και έδωσαν το δικαίωμα στις αντιπάλες τους με ένα σερί 4-0 να ισοφαρίσουν σε 7-7 (7.38 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας).

Η Αριάδνη Καραμπέτσου έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ το ελληνικό συγκρότημα (8-7), αλλά οι Ισπανίδες με ένα νέο σερί 4-0 προηγήθηκαν με 11-8, στα τελευταία 102 δευτερόλεπτα του ημιτελικού και καπάρωσαν το εισιτήριο για τον τελικό.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 11-9

Οκτάλεπτα: 0-3, 3-4, 3-0, 5-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 2, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα.

Για την Ισπανία σκόραραν: Πιράλκοβα Κοέλιο 5, Μποϊξαντέρα 2, Κασάδο 1, Γκούρι 1, Πεναλβέρ 1, Μουνιόθ 1.