sports betsson
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Στην 8άδα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο η Εθνική Νέων Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 13 Αυγούστου 2025 | 10:14

Στην 8άδα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο η Εθνική Νέων Γυναικών

Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Πόλο Κ20 προκρίθηκε η Εθνική Νέων Γυναικών, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-11.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Spotlight

Στην κορυφαία οκτάδα του κόσμου βρίσκεται η Εθνική Νέων Γυναικών! Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα βρίσκεται στη Βραζιλία για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών Κ20, και με τη νίκη επί της Ουγγαρίας με 15-11, για την τρίτη αγωνιστική του ομίλου της, εξασφάλισε το εισιτήριο για την προημιτελική φάση, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, πίσω από τις ΗΠΑ.

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, και μετά το πρώτο 8λεπτο βρισκόταν μπροστά με 6-1, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο στο +6, με το σκορ να είναι 10-4. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι ήταν το 12-5 στην αρχή της τρίτης περιόδου, με την Ουγγαρία να μην μπορεί ποτέ να πλησιάσει στο σκορ.

Πρώτη σκόρερ στην αναμέτρηση ήταν η Νεφέλη Κρασσά με έξι γκολ, ενώ πρωταγωνίστησαν επίσης η πρώτη σκόρερ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Γυναικών της Σιγκαπούρης, Φωτεινή Τριχά με τέσσερα τέρματα και η Αριάδνη Καραμπέτσου με τρία.

Ο απολογισμός της Εθνικής στα παιχνίδια των ομίλων είναι δύο νίκες και μία ήττα στα πέναλτι από τις ΗΠΑ, και πλέον περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Νέα Ζηλανδία και Βραζιλία στα χιαστί (14/8, 01:00). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πέσει ξανά στην πισίνα τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8, 2:30).

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 3-4, 5-3, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 6, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Τριχά 4, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ουγγαρία σκόραραν οι: Χαϊντού 3, Μασάι 3, Λ. Κάρντος 2, Λεντβάι 1, Πογκόνι 1, Ντ. Κάρντος 1.

Τα αποτελέσματα της Εθνικής και η τελική κατάταξη του ομίλου

  • Ελλάδα – Ιταλία 13-11
  • Ελλάδα – ΗΠΑ 10-10 (14-15 πεν.)
  • Ελλάδα – Ουγγαρία 15-11
  1. ΗΠΑ 8
  2. Ελλάδα 7
  3. Ιταλία 3
  4. Ουγγαρία 0

Headlines:
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Business
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Βουδαπέστη: Δεύτερος ο Καραλής με 6.02 μ.
Άλλα Αθλήματα 12.08.25

Βουδαπέστη: Δεύτερος ο Καραλής με 6.02 μ.

Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης πήρε ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής, τερματίζοντας πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Σύνταξη
Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!
Πυγμαχία 10.08.25

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!

Θρήνος στην πυγμαχία, καθώς οι αθλητές Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, αποβίωσαν μετά από παρόμοιους τραυματισμούς που υπέστησαν στο ίδιο τουρνουά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο