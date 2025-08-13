Στην 8άδα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο η Εθνική Νέων Γυναικών

Στην κορυφαία οκτάδα του κόσμου βρίσκεται η Εθνική Νέων Γυναικών! Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα βρίσκεται στη Βραζιλία για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών Κ20, και με τη νίκη επί της Ουγγαρίας με 15-11, για την τρίτη αγωνιστική του ομίλου της, εξασφάλισε το εισιτήριο για την προημιτελική φάση, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, πίσω από τις ΗΠΑ.

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, και μετά το πρώτο 8λεπτο βρισκόταν μπροστά με 6-1, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο στο +6, με το σκορ να είναι 10-4. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι ήταν το 12-5 στην αρχή της τρίτης περιόδου, με την Ουγγαρία να μην μπορεί ποτέ να πλησιάσει στο σκορ.

Πρώτη σκόρερ στην αναμέτρηση ήταν η Νεφέλη Κρασσά με έξι γκολ, ενώ πρωταγωνίστησαν επίσης η πρώτη σκόρερ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Γυναικών της Σιγκαπούρης, Φωτεινή Τριχά με τέσσερα τέρματα και η Αριάδνη Καραμπέτσου με τρία.

Ο απολογισμός της Εθνικής στα παιχνίδια των ομίλων είναι δύο νίκες και μία ήττα στα πέναλτι από τις ΗΠΑ, και πλέον περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Νέα Ζηλανδία και Βραζιλία στα χιαστί (14/8, 01:00). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πέσει ξανά στην πισίνα τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8, 2:30).

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 3-4, 5-3, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 6, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Τριχά 4, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ουγγαρία σκόραραν οι: Χαϊντού 3, Μασάι 3, Λ. Κάρντος 2, Λεντβάι 1, Πογκόνι 1, Ντ. Κάρντος 1.

Τα αποτελέσματα της Εθνικής και η τελική κατάταξη του ομίλου

Ελλάδα – Ιταλία 13-11

Ελλάδα – ΗΠΑ 10-10 (14-15 πεν.)

Ελλάδα – Ουγγαρία 15-11