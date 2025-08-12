Τρόμος σε αγώνα πόλο στη Βραζιλία: Πυροβολισμοί έξω από το στάδιο – Η στιγμή που διακόπτεται ο αγώνας

Πανικός επικράτησε σε αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών πόλο, καθώς την ώρα της αναμέτρησης μεταξύ Κίνας και Καναδά, ακούστηκαν στο ανοιχτό κολυμβητήριο πυροβολισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, με τις παίκτριες να βγαίνουν αμέσως από την πισίνα και να ξαπλώνουν στο πάτωμα για ασφάλεια.

Χωρίς τραυματισμούς

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί συνδέονταν με περιστατικό καταδίωξης υπόπτου εκτός των εγκαταστάσεων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ αθλητών ή θεατών.

Ο Μάρκο Αντόνιο Λέμος, επικεφαλής της υδάτινης αθλητικής ομοσπονδίας της πολιτείας Μπαΐα, δήλωσε στο Swimming World Magazine ότι «ο αγώνας διακόπηκε για περίπου ένα λεπτό» και πως η αστυνομία έλεγξε άμεσα την κατάσταση.