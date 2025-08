Πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί πυροβολισμούς στη Μοντάνα των ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη σε μπαρ στην Ανακόντα, ενώ ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για τέσσερις νεκρούς.

Δείτε βίντεο:

Το Owl Bar, όπου φαίνεται να συνέβη το σοβαρό περιστατικό έχει αποκλειστεί, ενώ υπάρχει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ από τις τοπικές αρχές στο Ντένβερ:

BREAKING NEWS @ATF_Denver is responding to a shooting where multiple parties have been shot at a business in Anaconda, MT. Please direct all media to local law enforcement. pic.twitter.com/r4PbNUR9P9

Ο δράστης των πυροβολισμών φαίνεται να είναι ο 45χρονος Μάικλ Μπράουν, όπως αναφέρουν μέσα στις ΗΠΑ.

Αυτός φαίνεται να είναι ο δράστης:

SUSPECT IDENTIFIED AFTER MULTIPLE FATALITES IN ANACONDA: A shooting at The Owl Bar in Anaconda has resulted in multiple fatalities, according to law enforcement officials. The suspect, identified as 45-year-old Michael Brown of Anaconda and remains at large. pic.twitter.com/AEDyTKdaL7

— NBC Montana (@NBCMontana) August 1, 2025