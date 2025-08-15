Εθνική Νέων Γυναικών: Η Ελλάδα έκλεισε θέση στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βραζιλία

Έβαλε… πλώρη για μετάλλιο. Εύκολο έργο είχε η Εθνική μας ομάδα με αντίπαλο την οικοδέσποινα Βραζιλία, αφού επιβλήθηκε με 20-7, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που φιλοξενείται στην πόλη Σαλβαδόρ.

Το ελληνικό συγκρότημα εξασφάλισε την πρόκριση στον ημιτελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (16/8) στις 02:30 την Ισπανία, η οποία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι με 15-13 (καν. αγ. 11-11).

Οι διεθνείς μας επέβαλλαν τον ρυθμό τους από τα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν προηγήθηκαν με 3-1 και 4-2 και στη συνέχεια μετέτρεψαν τον προημιτελικό σε περίπατο, αφού «εκτόξευσαν» τη διαφορά στα δέκα γκολ (14-4), 5.10 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο και στα 14 (20-6), μόλις 2.16 πριν τελειώσει το παιχνίδι.

Η Εθνική μας ομάδα είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά δέκα παίκτριες, με τέσσερις από αυτές να πετυχαίνουν από τρία γκολ (Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα, Τζωρτζακάκη).

ΕΛΛΑΔΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ 20-7

Οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.

Για την Βραζιλία σκόραραν οι: Νασιμέντο 3, Αζεβέδο 2, Σαμπάιο 1, Ντα Σίλβα 1.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προημιτελικοί

ΗΠΑ – Κροατία 24-6

Ισπανία – Ουγγαρία 15-13 (καν. αγώνας 11-11, πεν. 4-2)

ΕΛΛΑΔΑ – Βραζιλία 20-7

Ολλανδία – Ιταλία 9-11

Για τις θέσεις 9-12

Ισραήλ – Κίνα 10-19

Αυστραλία – Ν. Ζηλανδία 13-5

Για τις θέσεις 13-16

Αργεντινή – Μεξικό 12-8

Καναδάς – Ν. Αφρική 12-4

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη (15/8)

15:00 (Θέσεις 13-16): Αργεντινή – Καναδάς

16:30 (Θέσεις 13-16): Μεξικό – Ν. Αφρική

18:00 (Θέσεις 11-12): Ισραήλ – Ν. Ζηλανδία

19:30 (Θέσεις 9-10): Κίνα – Αυστραλία

22:00 (Θέσεις 5-8): Κροατία – Ολλανδία (1)

23:30 (Θέσεις 5-8): Ουγγαρία – Βραζιλία (2)

Παρασκευή (16/8)

01:00 (Ημιτελικός): ΗΠΑ – Ιταλία (3)

02:30 (Ημιτελικός): Ισπανία – ΕΛΛΑΔΑ (4)

16:00 (Θέσεις 7-8): Ηττημένος 1- Ηττημένος 2

17:30 (Θέσεις 5-6): Νικητής 1- Νικητής 2

19:00 (Θέσεις 3-4): Ηττημένος 3 – Ηττημένος 4

20:30 (τελικός): Νικητής 3 – Νικητής 4