Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
Άλλα Αθλήματα 26 Αυγούστου 2025 | 18:02

Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πρόσφερε πριν λίγες μέρες 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών και η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μεγάλο θέμα στο μεγαλύτερο αθλητικό σάιτ στον κόσμο

Σύνταξη
Οι Εθνικές ομάδες πόλο, γυναικών και ανδρών, έκαναν υπερήφανους όλους τους Έλληνες με την συγκλονιστική τους παρουσία στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που διεξήχθη στην Σιγκαπούρη.

Τα κορίτσια μας κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου, επιστρέφοντας στην χώρα μας με το χρυσό μετάλλιο ενώ οι άνδρες κατάφεραν να κατακτήσουν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Ήταν δύο τεράστιες επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης απέδειξε (για πολλοστή φορά) πως είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών.

Ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» πρόσφερε 200.000 ευρώ στις δύο Εθνικές ομάδες, για τις επιτυχίες που χάρισαν στην χώρα μας και η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς, Βαγγέλη Μαρινάκη, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους πολίστες και τις πολίστριες των Εθνικών μας ομάδων, αλλά και τα μέλη των τεχνικών επιτελείων.

Παγκόσμια αίσθηση από την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η προσφορά του προέδρου του Ολυμπιακού προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον κόσμο και είναι σίγουρο πως τέτοιες πρωτοβουλίες κάνουν την διαφορά.

Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι πως το κορυφαίο αθλητικό σάιτ στον κόσμο, το sportsin, μια ιστοσελίδα που εστιάζει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και multi sports events, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά του προέδρου των «ερυθρόλευκων», στις Εθνικές μας ομάδες υδατοσφαίρισης.

Στο σχετικό δημοσίευμα γίνεται εκτενής λόγος για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, την προσφορά του ηγέτη του Ολυμπιακού στις γυναίκες και τους άνδρες των Εθνικών μας ομάδων, αλλά και τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχθηκαν την ανακοίνωση, οι αθλήτριες και οι αθλητές.

«Παράδειγμα στις αθλητικές χορηγίες ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

Η ιστοσελίδα sportsin όμως δεν σταματώ εδώ, καθώς επισημαίνει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, για τις κινήσεις ενίσχυσης αθλητών και αθλητριών στην χώρα μας, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Στην Ελλάδα, σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, φροντίζει να ενισχύει τις Εθνικές ομάδες. Είναι ένα παράδειγμα της χορηγίας προς τους αθλητές, καθώς τέτοιες κινήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, κρατούν τις εθνικές ομάδες της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο».

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα τονίζει, πως το συγκεκριμένο μοντέλο στήριξης αθλητών και εθνικών ομάδων, αποτελεί σημείο αναφοράς για μεγάλες χώρες, αναφέροντας ενδεικτικά Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι προσφορές όπως αυτή του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι αυτές που στηρίζουν την προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών μας, είναι αυτές που δίνουν ώθηση στον ελληνικό αθλητισμό κι αυτές που τελικά κάνουν την διαφορά και μας δίνουν την δυνατότητα να πανηγυρίζουμε μεγάλες επιτυχίες στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Είναι μια προσφορά που επιτρέπει στους Έλληνες αθλητές να κρατούν ψηλά την σημαία μας και η αναγνώριση για την κίνηση του προέδρου του Ολυμπιακού, ήταν παγκόσμια, όπως αποδεικνύεται από το δημοσίευμα του sportsin.

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν
Σε αδιέξοδο 26.08.25

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν

Μετά την ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, και τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει η κυβέρνησή του, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
Κόσμος 26.08.25

Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία

Στο «στόχαστρο» του Μπαϊρού βρίσκονται οι Σοσιαλιστές, που ανακοίνωσαν ήδη ότι θα τον καταψηφίσουν, αν και ο ίδιος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση

Σύνταξη
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;
Τραμπ vs Μαδούρο 26.08.25

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Η Βενεζουέλα στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Financial Times 26.08.25

Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26.08.25

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
