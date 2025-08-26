Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Οι Εθνικές ομάδες πόλο, γυναικών και ανδρών, έκαναν υπερήφανους όλους τους Έλληνες με την συγκλονιστική τους παρουσία στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που διεξήχθη στην Σιγκαπούρη.

Τα κορίτσια μας κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου, επιστρέφοντας στην χώρα μας με το χρυσό μετάλλιο ενώ οι άνδρες κατάφεραν να κατακτήσουν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Ήταν δύο τεράστιες επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης απέδειξε (για πολλοστή φορά) πως είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών.

Ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» πρόσφερε 200.000 ευρώ στις δύο Εθνικές ομάδες, για τις επιτυχίες που χάρισαν στην χώρα μας και η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς, Βαγγέλη Μαρινάκη, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους πολίστες και τις πολίστριες των Εθνικών μας ομάδων, αλλά και τα μέλη των τεχνικών επιτελείων.

Παγκόσμια αίσθηση από την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η προσφορά του προέδρου του Ολυμπιακού προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον κόσμο και είναι σίγουρο πως τέτοιες πρωτοβουλίες κάνουν την διαφορά.

Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι πως το κορυφαίο αθλητικό σάιτ στον κόσμο, το sportsin, μια ιστοσελίδα που εστιάζει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και multi sports events, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά του προέδρου των «ερυθρόλευκων», στις Εθνικές μας ομάδες υδατοσφαίρισης.

Στο σχετικό δημοσίευμα γίνεται εκτενής λόγος για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, την προσφορά του ηγέτη του Ολυμπιακού στις γυναίκες και τους άνδρες των Εθνικών μας ομάδων, αλλά και τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχθηκαν την ανακοίνωση, οι αθλήτριες και οι αθλητές.

«Παράδειγμα στις αθλητικές χορηγίες ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

Η ιστοσελίδα sportsin όμως δεν σταματώ εδώ, καθώς επισημαίνει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, για τις κινήσεις ενίσχυσης αθλητών και αθλητριών στην χώρα μας, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Στην Ελλάδα, σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, φροντίζει να ενισχύει τις Εθνικές ομάδες. Είναι ένα παράδειγμα της χορηγίας προς τους αθλητές, καθώς τέτοιες κινήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, κρατούν τις εθνικές ομάδες της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο».

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα τονίζει, πως το συγκεκριμένο μοντέλο στήριξης αθλητών και εθνικών ομάδων, αποτελεί σημείο αναφοράς για μεγάλες χώρες, αναφέροντας ενδεικτικά Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι προσφορές όπως αυτή του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι αυτές που στηρίζουν την προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών μας, είναι αυτές που δίνουν ώθηση στον ελληνικό αθλητισμό κι αυτές που τελικά κάνουν την διαφορά και μας δίνουν την δυνατότητα να πανηγυρίζουμε μεγάλες επιτυχίες στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Είναι μια προσφορά που επιτρέπει στους Έλληνες αθλητές να κρατούν ψηλά την σημαία μας και η αναγνώριση για την κίνηση του προέδρου του Ολυμπιακού, ήταν παγκόσμια, όπως αποδεικνύεται από το δημοσίευμα του sportsin.