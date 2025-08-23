Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Το ελληνικό πόλο θριάμβευσε αυτό το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης. Η Εθνική Γυναικών ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο ενώ αυτή των Αντρών γύρισε με το χάλκινο στις αποσκευές τις, με αμφότερες τις ομάδες μας να πραγματοποιούν καταπληκτικές συνολικά εμφανίσεις, διατηρώντας την τεράστια παράδοση της χώρας μας στο συγκεκριμένο σπορ.

Λίγες εβδομάδες μετά, ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του ελληνικού πόλο και των εθνικών ομάδων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έδειξε ξανά τη στήριξή του με πράξεις. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έδωσε πριμ 200.000 ευρώ στις δύο ομάδες.

«Δείπνο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος στα μέλη των Εθνικών ομάδων πόλο γυναικών και ανδρών που μας γέμισαν με υπερηφάνεια αυτό το καλοκαίρι με τις σπουδαίες επιτυχίες τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Ο κ. Κούβελος συνάντησε εκπροσώπους της Εθνικής Ομάδας γυναικών που ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου και των ανδρών που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, για να τους ευχαριστήσει. «Μας κάνατε υπερήφανους και μας δώσατε απίστευτη χαρά. Σηκώσατε άξια την ελληνική σημαία ψηλά και σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε με τις επιτυχίες σας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι πάντα στο πλευρό της Ομοσπονδίας και στο δικό σας, στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανακοίνωσε και μία ευχάριστη είδηση για το πριμ των 200.000 που θα δώσει ο μεγάλος υποστηρικτής της ΕΟΕ Βαγγέλης Μαρινάκης στις δύο Εθνικές ομάδες. «Μίλησα με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και τον παρότρυνα να δώσει πριμ επιβράβευσης επειδή η ΕΟΕ δεν μπορεί να δώσει παρά μόνο να επιχορηγήσει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για την Ολυμπιακή Προετοιμασία. Ο κ. Μαρινάκης δέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση και θα προσφέρει 100.000 σε κάθε Εθνική ομάδα, επειδή πιστεύουμε ότι και το χάλκινο μετάλλιο των ανδρών είναι σαν χρυσό. Το πριμ θα μοιραστεί στους αθλητές και τις αθλήτριες, αλλά και στους προπονητές και το επιτελείο κάθε ομάδας, καθώς όλοι είχαν συμβολή στα δύο μετάλλια», είπε ο κ. Κούβελος ενθουσιάζοντας όλους τους παριστάμενους.

O Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Κυριάκος Γιαννόπουλος είπε: «Ευχαριστούμε πολύ για το πριμ, τα δώρα και την περιποίηση. Μακάρι στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοιες βραδιές», ενώ μαζί του ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Αφρουδάκης και ο έφορος του πόλο Γρηγόρης Δέδες.

Την Εθνική πόλο γυναικών εκπροσώπησαν ο προπονητής Χάρης Παυλίδης, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου και οι πολίστριες Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Βάσω Πλευρίτου. Μαρία Πάτρα, Σοφία Τορνάρου, Νεφέλη Κρασσά.

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ στο δείπνο ήταν και ο Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Αντζελες 2028, Πέτρος Συναδινός που συνεχάρη με τη σειρά του τα μέλη και των δύο Εθνικών ομάδων πόλο».