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Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: «Ήταν αθώα» λέει ο δικηγόρος της 44χρονης που αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 18:11

Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: «Ήταν αθώα» λέει ο δικηγόρος της 44χρονης που αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού

Η 44χρονη είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός στη δολοφονία του πρώην συζύγου της στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025

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Ο Πολωνός καθηγητής του Μπέρκλεϊ τον περασμένο Ιούλιο πυροβολήθηκε 5 φορές κοντά στο σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αγία Παρασκευή. Φυσικός αυτουργός της εκτέλεσης, ο σύντροφος της πρώην συζύγου του που ομολόγησε την πράξη του.

Ηθικός αυτουργός, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, η ίδια η 44χρονη και μητέρα των παιδιών του, που δεν παραδέχτηκε ποτέ την εμπλοκή της στο έγκλημα και χτες έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στις φυλακές.

Μετά την εισαγγελική πρόταση που επαναλάμβανε το κατηγορητήριο σε βάρος της, φαίνεται πως εξανεμίστηκαν και οι τελευταίες της ελπίδες να αποφυλακιστεί πριν τη δίκη. Έτσι, πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της αφού πρώτα άφησε γράμματα στα ανήλικα παιδιά της και τους δικηγόρους της.

«Προκύπτει ότι ήταν αθώα»

Ο δικηγόρος της 44χρονης, Αλέξανδρος Πασιατάς μίλησε στο Live News υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα ήταν αθώα για το έγκλημα που κατηγορήθηκε

«Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Εγώ δεν το περίμενα. Μίλησα και την τελευταία στιγμή μαζί της, κάνα μισάωρο πριν γίνει το περιστατικό. Είχα μιλήσει και το μεσημέρι και το πρωί, όπως και τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ και να πιστέψω ποτέ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι είναι στεναχωρημένη, κάποιες μέρες ήταν κάποιες πιο εύκολες, κάποιες πιο δύσκολες. Ξέρετε πώς είναι και μέσα στη φυλακή όταν εμφανίζεσαι ξαφνικά και αθώος. Και πίστευε ότι θα κερδίσει, αλλά δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα, παράπλευρα. Με τα παιδιά, με πράγματα που πρέπει να τακτοποιηθούν. Δυστυχώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση», είπε αρχικά.

Και διευκρίνισε σχετικά: «Όλα όσα ειπώθηκαν προηγουμένως για τα 50.000 ευρώ δεν ισχύουν. Δεν πήρε ποτέ λεφτά ή δεν ζήτησε λεφτά από κανέναν λογαριασμό. Ο λογαριασμός ήταν κοινός από την κοινή τους δουλειά και μάλιστα ο λόγος που ζητούσε λεφτά, είναι γιατί παρατήρησε ότι είχε κάνει μια ύποπτη κίνηση το θύμα, γιατί αγόρασε σπίτι με πάρα πολύ μεγάλο δάνειο, λοιπόν, πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια, και του ζητούσε: «Σε παρακαλώ πολύ, μην χρησιμοποιείς τον κοινό μας λογαριασμό». Αυτά φαίνονται στη δικογραφία. Δεν υπάρχει καμία συνομιλία της πελάτισσάς μου με κανέναν… με κανέναν γιο. Υπάρχουν τέσσερις κλήσεις των 30 δευτερολέπτων όταν είναι στο ταξί και πηγαίνει στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι συνομιλίες που έχουν βγει αφορούν μόνο στον φυσικό δράστη με τους συνεργούς του. Προκύπτει ότι είναι αθώα».

«Απλά έβλεπα ότι όντως στεναχωριόταν πάρα πολύ, γιατί και χθες που μιλούσαμε, κάποια στιγμή μου λέει: «Αλέξανδρε, καταλαβαίνω ότι έχουμε τα στοιχεία, πάει καλά το πράγμα και το δουλεύουμε και τα λοιπά… τα παιδιά». Λέει όμως πάλι: «Τα παιδιά είναι το πρόβλημά μου», μου λέει. «Τα παιδιά υφίστανται τις συνέπειες ακόμα και της θετικής για εμένα καθυστέρησης για το δικαστήριο». Καταλάβατε; Τόσο σημαντικό ήταν, η συνέπεια», τόνισε κλείνοντας.

Το έγκλημα

Ο 36χρονος εκτελεστής του Πολωνού καθηγητή βγαίνει από το μικρό αυτοκίνητο των συνεργών του, τυλιγμένος με μία μπλε κουβέρτα για να μην καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο συνεργός του, ηλικίας 16 ετών, ανοίγει το πορτ μπαγκάζ, βγάζει ένα σακίδιο και το δίνει στον 36χρονο ο οποίος προχωρά με γοργό βηματισμό. Όλα αυτά λίγο πριν επιβιβαστούν στην πολυτελή Porsche που είχαν νοικιάσει για να φτάσουν στο σημείο της εν ψυχρώ εκτέλεσης.

«Έχω μετανιώσει για όλα. Η σύντροφός μου δεν είχε ιδέα, ενώ τα άλλα παιδιά δεν γνώριζαν ότι θα έκανα αυτήν την αποτρόπαια πράξη», είχε πει στην απολογία του.

Όλα συνέβησαν στην Αγία Παρασκευή. Ο 36χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει τρεις συνεργούς, λέγοντάς τους ότι απλά θα εκφοβίσουν τον εκλιπόντα, χωρίς να τους αποκαλύψει πως ήταν αποφασισμένος να τον εκτελέσει με 5 σφαίρες, δύο από τις οποίες βρήκαν το θύμα στο στήθος.

Λίγη ώρα μετά, ο χώρος θα αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αυτόπτες μάρτυρες θα μιλήσουν για ένα μεγάλο τζιπ που είδαν να κάνει βόλτες στην περιοχή πριν και μετά το έγκλημα που δεν ήταν άλλο από την ενοικιαζόμενη Porsche την οποία χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά τους και ήταν εκείνη που τελικά τους «πρόδωσε».

«Τον σκότωσα γιατί θα ήμασταν πολύ καλύτερα με τα παιδιά μας μαζί. Τον παρακολουθούσα έναν μήνα, αγόρασα όπλο. Ζήτησα από τον φίλο μου Γ. να πάρει το κινητό μου στο Ναύπλιο για να μην εκπέμπει το σήμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που έφυγε ο 36χρονος από το Ναύπλιο μαζί με τους συνεργούς του υπήρξαν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα του ίδιου με τη 44χρονη οικονομολόγο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις κινήσεις του πρώην συζύγου της πριν φτάσει στο σπίτι στην Αγία Παρασκευή για να δει τα παιδιά τους.

Το δείπνο και η επιμέλεια των παιδιών

Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2014 και το 2021 ο 43χρονος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Οι πρώην σύζυγοι είχαν αγεφύρωτες διαφορές όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά τους, αλλά και για τα οικονομικά, που αφορούσαν στις εταιρίες που είχαν ιδρύσει στις ΗΠΑ.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από την εκτέλεση, οι πρώην σύζυγοι είχαν δειπνήσει μαζί, παρουσία και του 36χρονου συντρόφου της γυναίκας. Μάλιστα η 44χρονη φέρεται να είχε αναφέρει στον πρώην σύζυγό της πως είχε χρέη 50.000 ευρώ.

Η 44χρονη που αρνιόταν μέχρι τέλους κάθε εμπλοκή της στο έγκλημα, λίγες εβδομάδες πριν την εν ψυχρώ δολοφονία, είχε κάνει την εξής ανατριχιαστική ανάρτηση: μια φωτογραφία με έναν άντρα με κοστούμι, περιτριγυρισμένο από χρήματα, και μια διεστραμμένη έκφραση. Κάνοντας ταγκ τον νέο της φίλο, η 44χρονη έγραψε: «Όταν συνειδητοποιείς ότι διάλεξες τον καλύτερο μπαμπά για τα παιδιά σου»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 44χρονη ήταν εκείνη που σχεδίασε τη δολοφονία και ο σύντροφός της εκείνος που τράβηξε την σκανδάλη. Ο τελευταίος ομολόγησε την πράξη του βγάζοντας από το κάδρο την 44χρονη λέγοντας πως έδρασε μόνος του, κάτι που δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξε την προφυλάκισή της πριν από 11 μήνες.

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε με την αυτοκτονία της χθες το απόγευμα στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα δύο ανήλικα παιδάκια της οικογένειας, όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται μέσα σε δομή φιλοξενίας, καθώς σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του πατέρα τους ακόμα δεν έχει βγει η δικαστική απόφαση για τον τόπο διαμονής τους.

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Κόσμος 05.06.26

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Το εκλογικό σύστημα του Ισραήλ απαιτεί από τα κόμματα να συνεργάζονται για τη δημιουργία συνασπισμών. Ο Νετανιάχου το έπραξε τον Νοέμβριο του 2022 με την υποστήριξη των πιο ακροδεξιών κομμάτων της Κνεσέτ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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