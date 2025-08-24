sports betsson
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
H Εuropean Aquatics εγκωμιάζει τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
Άλλα Αθλήματα 24 Αυγούστου 2025 | 16:35

H Εuropean Aquatics εγκωμιάζει τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ειδική αναφορά στη γενναιόδωρη χειρονομία του Βαγγέλη Μαρινάκη να επιβραβεύσει τις Εθνικές ομάδες πόλο κάνει η European Aquatics.

Δήμος Μπουλούκος
ΚείμενοΔήμος Μπουλούκος
Ειδική αναφορά στην πράξη του Βαγγέλη Μαρινάκη να δώσει μπόνους στις Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, ύψους 200.000 ευρώ για τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη κάνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία υγρού στίβου.

Tην ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος σε δείπνο που παρέθεσε στις δύο Εθνικές ομάδες πόλο και στους ανθρώπους της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Στο ποστάρισμα που έκανε στα Social Media αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Ευάγγελος Μαρινάκης, Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έδωσε μπόνους στην γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης της Ελλάδας, σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεών της μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.

Η γενναιόδωρη χειρονομία του στοχεύει να υπογραμμίσει τη σημασία της χρηματοδότησης των Ολυμπιακών αθλητών.»

Ποντοπόρος
Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
On Field 24.08.25

Η ΚΕΔ έκοψε τις δικαιολογίες από τους διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, μαζί με τους Βαλέρι, Αλόνσο αγριεύουν όταν οι διαιτητές ψάχνουν για άλλοθι. Διαβάστε παρασκήνιο από τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις

Βάιος Μπαλάφας
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
Άλλα Αθλήματα 23.08.25

Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Πριμ 200 χιλιάδων ευρώ στις «χρυσές» εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και αντρών που κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
Άλλα Αθλήματα 20.08.25

Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι του, αλλά δεν μπορεί να τα διορθώσει, παρά την αλλαγή προπονητή – Δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Απρίλιο και έχει 2/8 στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25

Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της

Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση
Ελλάδα 24.08.25

«Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος - Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση

Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25

«Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του - Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του - Τα μηνύματα στο facebook που τον εξόργισαν

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι
On Field 24.08.25

Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι

Η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς, δημιούργησε νέα δεδομένα και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο
Χάρτης 24.08.25

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου - Κυκλοφοριακή συμφόρηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο

Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Σύνταξη
Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»

Ο Ρενάτο Σάντσες ξεκαθάρισε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Παναθηναϊκό, τόνισε πως ήταν μια απόφαση την οποία πήρε δίχως αμφιβολίες και στάθηκε και στον Ρουί Βιτόρια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25 Upd: 17:54

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με μια ηγετική κίνηση.

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον . Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπράιτον για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
