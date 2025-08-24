H Εuropean Aquatics εγκωμιάζει τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ειδική αναφορά στην πράξη του Βαγγέλη Μαρινάκη να δώσει μπόνους στις Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, ύψους 200.000 ευρώ για τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη κάνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία υγρού στίβου.

Tην ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος σε δείπνο που παρέθεσε στις δύο Εθνικές ομάδες πόλο και στους ανθρώπους της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Στο ποστάρισμα που έκανε στα Social Media αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Ευάγγελος Μαρινάκης, Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έδωσε μπόνους στην γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης της Ελλάδας, σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεών της μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.

Η γενναιόδωρη χειρονομία του στοχεύει να υπογραμμίσει τη σημασία της χρηματοδότησης των Ολυμπιακών αθλητών.»