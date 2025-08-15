sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη
Ποδόσφαιρο 15 Αυγούστου 2025 | 21:18

Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά από εντολή του ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Magic Moments».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σε μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία προχώρησε ο ηγέτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τη βρετανική ομάδα να ανακοινώνει το πρόγραμμα «Magic Moments», με στόχο να φέρει τα παιδιά και τους νέους της περιοχής πιο κοντά στο ποδόσφαιρο.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε κάθε εντός έδρας αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ, 30 παιδιά και νέοι από ευάλωτες ομάδες του Νότιγχαμσαϊρ θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά παιχνίδια της ομάδας του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει τη στενή σχέση της ομάδας με τους κατοίκους του Νότιγχαμσαϊρ.

Μετά από εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη, παιδιά και νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά έναν αγώνα κορυφαίου επιπέδου, όπως είναι οι αναμετρήσεις της Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και να γνωρίσουν τους παίκτες και το προσωπικό της ομάδας.

Το πρόγραμμα, μάλιστα, αρχίζει άμεσα, αρχής γενομένης από το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στην Premier League απέναντι στην Μπρέντφορντ (17/8, 16:00), για την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος.

Βαγγέλης Μαρινάκης:  «Προσφέρουμε στην κοινωνία»

Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, μίλησε για το πρόγραμμα «Magic Moments» και τη στενή σχέση της ομάδας με την περιοχή του Νότιγχαμσαϊρ.

«Αυτή η πρωτοβουλία αφορά κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για το να προσφέρουμε στην κοινωνία, να δημιουργούμε αξέχαστες στιγμές και να διασφαλίζουμε ότι ο σύλλογός μας συνεχίζει να στέκεται περήφανα στην καρδιά της κοινότητας του Νότιγχαμσαϊρ.

Γνωρίζουμε πως μια ξεχωριστή ημέρα μπορεί να έχει διάρκεια, ουσιαστικό αντίκτυπο και θέλουμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερες αναμνήσεις για όσους τις χρειάζονται περισσότερο –στιγμές ελπίδας, χαράς και μαγείας.

Είμαστε σε ένα ξεχωριστό ταξίδι ως σύλλογος και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό».

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Αντανακλώντας τη βαθιά ριζωμένη δέσμευση της Φόρεστ να υποστηρίζει την τοπική κοινότητα, το “Magic Moments” θα ανοίξει τις πόρτες του City Ground σε όσους δεν έχουν συνήθως την ευκαιρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό μιας αγωνιστικής ημέρας, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες, είναι μειονεκτούντες, βρίσκονται σε κίνδυνο ή είναι ευάλωτοι για άλλους λόγους.

Εκτός από την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων, κάθε ομάδα θα έχει αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια της αγωνιστικής ημέρας.

Από το περπάτημα μέσα από το εμβληματικό τούνελ μέχρι τη συνάντηση με τους παίκτες και το προσωπικό και τη λήψη της δικής τους φανέλας της Forest, το “Magic Moments” έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αξέχαστη μέρα χαράς, άνεσης και έμπνευσης σε μερικές από τις πιο δύσκολες συνθήκες της ζωής.

Τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ομάδες νέων και οργανώσεις που εργάζονται με παιδιά και νέους στο Nottinghamshire θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Για να γιορτάσουν την έναρξη του “Magic Moments”, 50 νέοι έχουν προσκληθεί στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν της Premier League της Forest εναντίον της Brentford την Κυριακή”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Νότιγχαμ.

World
Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεν – Μαρσέιγ, για την 1η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Viral 15.08.25

Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β' ΠΠ

Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στην Λέσβο

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεν – Μαρσέιγ, για την 1η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
