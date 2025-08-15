Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Σε μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία προχώρησε ο ηγέτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τη βρετανική ομάδα να ανακοινώνει το πρόγραμμα «Magic Moments», με στόχο να φέρει τα παιδιά και τους νέους της περιοχής πιο κοντά στο ποδόσφαιρο.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε κάθε εντός έδρας αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ, 30 παιδιά και νέοι από ευάλωτες ομάδες του Νότιγχαμσαϊρ θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά παιχνίδια της ομάδας του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει τη στενή σχέση της ομάδας με τους κατοίκους του Νότιγχαμσαϊρ.

Μετά από εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη, παιδιά και νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά έναν αγώνα κορυφαίου επιπέδου, όπως είναι οι αναμετρήσεις της Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και να γνωρίσουν τους παίκτες και το προσωπικό της ομάδας.

View this post on Instagram A post shared by Nottingham Forest (@officialnffc)

Το πρόγραμμα, μάλιστα, αρχίζει άμεσα, αρχής γενομένης από το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στην Premier League απέναντι στην Μπρέντφορντ (17/8, 16:00), για την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος.

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Προσφέρουμε στην κοινωνία»

Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, μίλησε για το πρόγραμμα «Magic Moments» και τη στενή σχέση της ομάδας με την περιοχή του Νότιγχαμσαϊρ.

«Αυτή η πρωτοβουλία αφορά κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για το να προσφέρουμε στην κοινωνία, να δημιουργούμε αξέχαστες στιγμές και να διασφαλίζουμε ότι ο σύλλογός μας συνεχίζει να στέκεται περήφανα στην καρδιά της κοινότητας του Νότιγχαμσαϊρ.

Γνωρίζουμε πως μια ξεχωριστή ημέρα μπορεί να έχει διάρκεια, ουσιαστικό αντίκτυπο και θέλουμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερες αναμνήσεις για όσους τις χρειάζονται περισσότερο –στιγμές ελπίδας, χαράς και μαγείας.

Είμαστε σε ένα ξεχωριστό ταξίδι ως σύλλογος και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό».

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Αντανακλώντας τη βαθιά ριζωμένη δέσμευση της Φόρεστ να υποστηρίζει την τοπική κοινότητα, το “Magic Moments” θα ανοίξει τις πόρτες του City Ground σε όσους δεν έχουν συνήθως την ευκαιρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό μιας αγωνιστικής ημέρας, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες, είναι μειονεκτούντες, βρίσκονται σε κίνδυνο ή είναι ευάλωτοι για άλλους λόγους.

Εκτός από την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων, κάθε ομάδα θα έχει αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια της αγωνιστικής ημέρας.

Από το περπάτημα μέσα από το εμβληματικό τούνελ μέχρι τη συνάντηση με τους παίκτες και το προσωπικό και τη λήψη της δικής τους φανέλας της Forest, το “Magic Moments” έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αξέχαστη μέρα χαράς, άνεσης και έμπνευσης σε μερικές από τις πιο δύσκολες συνθήκες της ζωής.

View this post on Instagram A post shared by Nottingham Forest (@officialnffc)

Τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ομάδες νέων και οργανώσεις που εργάζονται με παιδιά και νέους στο Nottinghamshire θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Για να γιορτάσουν την έναρξη του “Magic Moments”, 50 νέοι έχουν προσκληθεί στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν της Premier League της Forest εναντίον της Brentford την Κυριακή”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Νότιγχαμ.