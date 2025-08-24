Ευρωπαϊκό: Χάλκινο μετάλλιο η εθνική εφήβων πόλο

Μεγάλη διάκριση για την εφήβων του πόλο η οποία νίκησε 12-11 την Ιταλία στο μικρό τελικό και πανηγυρίζει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Οραντέα της Ρουμανίας. Πρόκειται για πολύ μεγάλη διάκριση που επιβεβαιώνει ότι το άθλημα έχει παρόν και μέλλον.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές, στο ματς κόντρα στην Ιταλία, οι Ηλίας Αγγελόπουλος και Δημήτρης Χατζής, οι οποίοι πέτυχαν συνολικά δέκα γκολ. Επίσης, «κλειδί» του αγώνα και ο τερματοφύλακας Μπερδές, ο οποίος είχε δυο καθοριστικές αποκρούσεις στο τέλος.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ηλίας Αγγελόπουλος έπαιζε μόνος του την Ιταλία, καθώς ο Ελληνας φουνταριστός πέτυχε τα πέντε από τα έξι γκολ Ελλάδας σε αυτό το διάστημα. Με δικά του γκολ η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0 και 3-2. Όμως, η Ιταλία προσπέρασε με 5-3. Στη συνέχεια ο Πατσιλινάκος μείωσε 5-4 και με άλλα δύο γκολ του Αγγελόπουλου η Ελλάδα μείωσε 7-6.

Μετά άρχισε να… πυροβολεί ο Δημήτρης Χατζής, καθώς η εθνική εφήβων πόλο πήρε το προβάδισμα με δικά του τέσσερα γκολ,. Ο αρχηγός της Ελλάδας με γκολ από την περιφέρεια μείωσε σε 8-7 (6:17), με δύο εκτελέσεις πέναλτι ισοφάρισε σε 9-9 (1:48) και με νέο περιφερειακό σουτ έκανε το 10-9 (00:18).

Η Ιταλία με δύο τέρματα από τον Αλεσαντρίνι προηγήθηκε11-10, όμως «ανέλαβε» ο Αγγελόπουλος που με ένα ακόμη γκολ έκανε το 11-11. Ο Μπιτσάκος με λόμπα από την περιφέρεια έφερε ξανά την εθνική ομάδα σε θέση οδηγού, 12-11 στα 2:37 πριν από το τέλος. Ετσι, ο Μπερδές κατέβασε τα ρολά με δύο αποκρούσεις στον παίκτη λιγότερο, η Εθνική διατήρησε το 12-11 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2.

Ιταλία (Κρίστιαν Πρεσιούτι): Καστρούτσι, Πόρτζιο, Ντομινίτσι 2, Ντι Κοράτο, Σικάλι, Μιράλντι, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέζα 1, Τριμάρκι, Κιανέζε 2, Μαφέι 1, Μαρκέτι, Αλεσαντρίνι 3.

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβαντής, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.