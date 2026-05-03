Μία νίκη που «δένει» τον Κάρικ στο Ολντ Τράφορντ
On Field 03 Μαΐου 2026, 22:30

Ο Άγγλος τεχνικός αναμένεται να υπογράψει άμεσα το νέο συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με την Λίβερπουλ (3-2) στο Ολντ Τράφορντ και με την κατάκτηση των τριών βαθμών εξασφάλισε την συμμετοχή στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο και δεν χωρά αμφιβολία ότι ο Μίκαελ Κάρικ ήταν το «μυστικό» για την εντυπωσιακή πορεία της αγγλικής ομάδας από τον Ιανουάριο και μετά.

Ο Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ ως υπηρεσιακός τεχνικός και πλέον μετά την επικράτηση στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ, θεωρείται δεδομένη η παραμονή του στον πάγκο του συλλόγου.

Η αλήθεια είναι πως ο Κάρικ ξεκίνησε την αποστολή του ως «καμικάζι» κι ελάχιστοι θεωρούσαν πως θα καταφέρει να οδηγήσει την Γιουνάιτεντ στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο πρώην όμως μέσος της αγγλικής ομάδας κατάφερε αυτό που φάνταζε αδύνατον και πλέον όλα δείχνουν ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας με τον Κάρικ.

Πείστηκαν και οι πλέον δύσπιστοι από την δουλειά που έκανε ο Άγγλος προπονητής και οι πληροφορίες των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα φωνάξει τις επόμενες μέρες τον Κάρικ για να μπουν οι υπογραφές.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο Άγγλος τεχνικός έχει μέχρι στιγμής πάρει μέρος σε όλες τις μεταγραφικές συσκέψεις με τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ και πλέον η αγγλική ομάδα βάζει μπροστά τον σχεδιασμό του καλοκαιριού.

Τα «σενάρια» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας «θέλουν» την Γιουνάιτεντ να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό «παζάρι» με στόχο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Μίκαελ Κάρικ λοιπόν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα και θ’ αναλάβει μια δυσκολότερη αποστολή σε σύγκριση με την φετινή.

Να «χτίσει» τη νέα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με προφανή στόχο να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Δεν είναι βέβαια εύκολο, αλλά τα δείγματα γραφής από την φετινή δουλειά του Κάρικ στο «θέατρο των ονείρων» κάνουν τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ να αισιοδοξούν.

Αφρική: Θα μετατρέψει η Κίνα τη Μαύρη Ήπειρο σε «παγκόσμιο εργοστάσιο»;

Το Ιράν εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην ειρηνευτική πρότασή του – «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά»

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Ο δικός του ο δρόμος
Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές
Τρεις νεκροί και δεκάδες ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο λόγω έξαρσης χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία των επιβατών.

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ίντερ – Πάρμα
LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης
Όπως υπογραμμίζει ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 19χρονης το ερώτημα των συγγενών είναι «ποιος και υπό ποιες συνθήκες οδήγησε τη νεαρή σε αυτή την κατάσταση».

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

Άκης Στρατόπουλος
H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας
Η Chloe Cherry, την οποία είδαμε στο «Euphoria», δήλωσε ότι η σεξεργασία έχει κανονικοποιηθεί λόγω του καπιταλισμού και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Καιρός: Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο – Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας
Ο καιρός… «τρελάθηκε». Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

