Μία νίκη που «δένει» τον Κάρικ στο Ολντ Τράφορντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με την Λίβερπουλ (3-2) στο Ολντ Τράφορντ και με την κατάκτηση των τριών βαθμών εξασφάλισε την συμμετοχή στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο και δεν χωρά αμφιβολία ότι ο Μίκαελ Κάρικ ήταν το «μυστικό» για την εντυπωσιακή πορεία της αγγλικής ομάδας από τον Ιανουάριο και μετά.

Ο Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ ως υπηρεσιακός τεχνικός και πλέον μετά την επικράτηση στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ, θεωρείται δεδομένη η παραμονή του στον πάγκο του συλλόγου.

Η αλήθεια είναι πως ο Κάρικ ξεκίνησε την αποστολή του ως «καμικάζι» κι ελάχιστοι θεωρούσαν πως θα καταφέρει να οδηγήσει την Γιουνάιτεντ στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο πρώην όμως μέσος της αγγλικής ομάδας κατάφερε αυτό που φάνταζε αδύνατον και πλέον όλα δείχνουν ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας με τον Κάρικ.

Πείστηκαν και οι πλέον δύσπιστοι από την δουλειά που έκανε ο Άγγλος προπονητής και οι πληροφορίες των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα φωνάξει τις επόμενες μέρες τον Κάρικ για να μπουν οι υπογραφές.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο Άγγλος τεχνικός έχει μέχρι στιγμής πάρει μέρος σε όλες τις μεταγραφικές συσκέψεις με τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ και πλέον η αγγλική ομάδα βάζει μπροστά τον σχεδιασμό του καλοκαιριού.

Τα «σενάρια» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας «θέλουν» την Γιουνάιτεντ να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό «παζάρι» με στόχο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Μίκαελ Κάρικ λοιπόν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα και θ’ αναλάβει μια δυσκολότερη αποστολή σε σύγκριση με την φετινή.

Να «χτίσει» τη νέα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με προφανή στόχο να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Δεν είναι βέβαια εύκολο, αλλά τα δείγματα γραφής από την φετινή δουλειά του Κάρικ στο «θέατρο των ονείρων» κάνουν τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ να αισιοδοξούν.