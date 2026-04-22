Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Η πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την μέρα που ο Μίκαελ Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας είναι δίχως άλλο εντυπωσιακή.

Σε δώδεκα παιχνίδια με τον 44χρονο προπονητή στο «τιμόνι», η Γιουνάιτεντ μετράει οκτώ νίκες (έχοντας επικρατήσει εκτός των άλλων κι επί της Μάντσεστερ Σίτι, της Άρσεναλ και της Τσέλσι, αλλά ο συγκεκριμένος απολογισμός δεν έχει ακόμα πείσει την διοίκηση του συλλόγου, για παραμονή του Κάρικ στον πάγκο και την επόμενη σεζόν.

Τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ δεν έχουν ακόμα αποφασίσει για το αν θα προτείνουν στον Κάρικ νέο συμβόλαιο, ώστε ο Άγγλος τεχνικός ν’ αναλάβει το «χτίσιμο» της νέας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας φαίνεται πως στηρίζουν την επιλογή του Κάρικ, βλέποντας το τελευταίο διάστημα την ομάδα τους, να έχει καλά αποτελέσματα και να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Η απόφαση όμως ανήκει στην διοίκηση του συλλόγου και τα στελέχη της ομάδας δεν φαίνεται να έχουν ακόμα πειστεί.

Βέβαια το μόνο που δεν έχει κάνει ακόμα ο Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ είναι να «καταπιεί σπαθιά» αλλά ακόμα κι αν το… έκανε κι αυτό, κανείς δεν θα μπορούσε να πει με σιγουριά ότι θα έμενε στον πάγκο της ομάδας.

Ωστόσο εδώ θα πρέπει να σταθούμε σε μια σημαντική λεπτομέρεια, που ίσως να «δείχνει» κάτι, αναφορικά με το μέλλον του Μίκαελ Κάρικ κι αυτή δεν είναι άλλη από την συμμετοχή του 44χρονου προπονητή, στις μεταγραφικές συσκέψεις.

Οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι λαμβάνουν υπόψιν τη γνώμη του Κάρικ για τους παίκτες που πρέπει ν’ αποκτήσει η αγγλική ομάδα και πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι ένα «σημάδι» παραμονής του Άγγλου προπονητή στο «θέατρο των ονείρων».

Αν όμως δεν υπάρξει επίσημη πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Μίκαελ Κάρικ για υπογραφή νέου συμβολαίου, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, ότι ο Άγγλος προπονητής θα παραμείνει στο πόστο του.