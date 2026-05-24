Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
On Field 24 Μαΐου 2026, 20:55

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 2+1 χρόνων με τον Παναθηναϊκό, καλείται να πετύχει εκεί που απέτυχαν οι προκάτοχοι του. Από τον Ράφα Μπενίτεθ, τον σπουδαιότερο μακράν του δεύτερου προπονητή που εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, τον κορυφαίο της Τουρκίας Φατίχ Τερίμ, τον πρωταθλητή με τη Μπενφίκα Ρουί Βιτόρια και τον νικητή του Champions League Βορείου Αμερικής, Ντιέγκο Αλόνσο. Επαγγελματίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι έμειναν για λίγους μήνες στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και έφυγαν από την Αθήνα γιατί δεν τα κατάφεραν.

Είναι προφανές πως δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι προπονητές, εφόσον ο καθένας τους εκπροσωπεί ένα άλλο ποδοσφαιρικό μοντέλο και έχει άλλη μεθοδολογία. Είναι οι διαχρονικές παθογένειες που έχει αναπτύξει ο σύλλογος και που δεν επιτρέπουν στα μέλη τους να παράξουν το επιθυμητό έργο.

Το ενθαρρυντικό στην πρόσληψη του Νέστρουπ, είναι πως επιλέχθηκε με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Τον πρότεινε ο Φράνκο Μπαλντίνι, το συζήτησαν οι Γιάννης Αλαφούζος, Στέφανος Κοτσόλης και Λεωνίδας Μπουτσικάρης, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από πολλές «πηγές» μεταξύ των οποίων και ο Ζέκα και ελήφθη κοινή απόφαση για τη συνεργασία μαζί του. Ο Κοτσόλης ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις, ο Νέστρουπ είχε ένα video call με τον Αλαφούζο πριν απαντήσει «ναι» και όλα εξελίχτηκαν βάση μιας σωστής και ορθολογικής διαδικασίας. Όπως επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και όχι επειδή… μας τον σύστησε ένας γνωστός ή ένας συνέταιρος σε μία εφοπλιστική ή μιντιακή δραστηριότητα.

Βέβαια, το ζητούμενο είναι στον Παναθηναϊκό να καθιερωθούν οι ποδοσφαιρικές διαδικασίες. Να μην αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα. Οι μεταγραφές να έχουν ποδοσφαιρική λογική. Τα στελέχη που εργάζονται στην ΠΑΕ να εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Όλοι, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο, να υπηρετούν μία ενιαία στρατηγική.

Ο Νέστρουπ να μην μείνει μόνος

Μόνο με τέτοια «συνταγή» και στήριξη θα πετύχει ο Νέστρουπ. Αν η διοίκηση του Παναθηναϊκού συνεχίσει να λειτουργεί αντιποδοσφαιρικά, τότε η αποτυχία του Νέστρουπ θα έρθει νομοτελειακά. Διότι ανεξαρτήτων των λαθών του Μπενίτεθ και των άλλων πρώην, ο σύλλογος δεν τους υποστήριξε με τον κατάλληλο τρόπο. Μάλλον τους εξέθεσε και τους άφησε να παλεύουν με προβλήματα που δεν θα έπρεπε να επιλύει ο προπονητής.

Ο Νέστρουπ έχει την τεχνογνωσία και τη φιλοδοξία να πετύχει. Να δημιουργήσει μία ομάδα που θα παίζει αθλητικό ποδόσφαιρο και θα κυριαρχεί. Χρειάζεται τα κατάλληλα εφόδια και έναν μία δομή που θα τον βοηθήσει να ανταπεξέρθει στις αντιξοότητες και να μην παριστάνει τον θαυματοποιό…

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι αριθμοί «μιλάνε» και δίνουν προβάδισμα για την κούπα (stats)

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός

Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ

Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

