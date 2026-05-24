Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη

Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 2+1 χρόνων με τον Παναθηναϊκό, καλείται να πετύχει εκεί που απέτυχαν οι προκάτοχοι του. Από τον Ράφα Μπενίτεθ, τον σπουδαιότερο μακράν του δεύτερου προπονητή που εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, τον κορυφαίο της Τουρκίας Φατίχ Τερίμ, τον πρωταθλητή με τη Μπενφίκα Ρουί Βιτόρια και τον νικητή του Champions League Βορείου Αμερικής, Ντιέγκο Αλόνσο. Επαγγελματίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι έμειναν για λίγους μήνες στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και έφυγαν από την Αθήνα γιατί δεν τα κατάφεραν.

Είναι προφανές πως δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι προπονητές, εφόσον ο καθένας τους εκπροσωπεί ένα άλλο ποδοσφαιρικό μοντέλο και έχει άλλη μεθοδολογία. Είναι οι διαχρονικές παθογένειες που έχει αναπτύξει ο σύλλογος και που δεν επιτρέπουν στα μέλη τους να παράξουν το επιθυμητό έργο.

Το ενθαρρυντικό στην πρόσληψη του Νέστρουπ, είναι πως επιλέχθηκε με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Τον πρότεινε ο Φράνκο Μπαλντίνι, το συζήτησαν οι Γιάννης Αλαφούζος, Στέφανος Κοτσόλης και Λεωνίδας Μπουτσικάρης, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από πολλές «πηγές» μεταξύ των οποίων και ο Ζέκα και ελήφθη κοινή απόφαση για τη συνεργασία μαζί του. Ο Κοτσόλης ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις, ο Νέστρουπ είχε ένα video call με τον Αλαφούζο πριν απαντήσει «ναι» και όλα εξελίχτηκαν βάση μιας σωστής και ορθολογικής διαδικασίας. Όπως επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και όχι επειδή… μας τον σύστησε ένας γνωστός ή ένας συνέταιρος σε μία εφοπλιστική ή μιντιακή δραστηριότητα.

Βέβαια, το ζητούμενο είναι στον Παναθηναϊκό να καθιερωθούν οι ποδοσφαιρικές διαδικασίες. Να μην αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα. Οι μεταγραφές να έχουν ποδοσφαιρική λογική. Τα στελέχη που εργάζονται στην ΠΑΕ να εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Όλοι, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο, να υπηρετούν μία ενιαία στρατηγική.

Ο Νέστρουπ να μην μείνει μόνος

Μόνο με τέτοια «συνταγή» και στήριξη θα πετύχει ο Νέστρουπ. Αν η διοίκηση του Παναθηναϊκού συνεχίσει να λειτουργεί αντιποδοσφαιρικά, τότε η αποτυχία του Νέστρουπ θα έρθει νομοτελειακά. Διότι ανεξαρτήτων των λαθών του Μπενίτεθ και των άλλων πρώην, ο σύλλογος δεν τους υποστήριξε με τον κατάλληλο τρόπο. Μάλλον τους εξέθεσε και τους άφησε να παλεύουν με προβλήματα που δεν θα έπρεπε να επιλύει ο προπονητής.

Ο Νέστρουπ έχει την τεχνογνωσία και τη φιλοδοξία να πετύχει. Να δημιουργήσει μία ομάδα που θα παίζει αθλητικό ποδόσφαιρο και θα κυριαρχεί. Χρειάζεται τα κατάλληλα εφόδια και έναν μία δομή που θα τον βοηθήσει να ανταπεξέρθει στις αντιξοότητες και να μην παριστάνει τον θαυματοποιό…