Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)

Ο παλαίμαχος προπονητής Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου έλεγε πως «… η στατιστική είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να πεις ψέματα» σε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν τελικό που είναι ένα τελείως ξεχωριστό παιχνίδι. Όταν όμως υπάρχει ένα τόσο μεγάλο δείγμα όπως μια ολόκληρη σεζόν οι αριθμοί που προκύπτουν δεν μπορεί, παρά να «αντικατοπτρίζουν» όσα έδειξαν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στα παρκέ της Euroleague.

Πάμε να δούμε αναλυτικότερα τι λέει η «γλώσσα» της στατιστικής.



Η επίθεση:

Στην επίθεση η τάση «λέει» Ολυμπιακός αν και οι διαφορές είναι μικρές. Οι μέσοι όροι στους πόντους, στην αξιολόγηση , στις ασίστ, στα λάθη, στα δίποντα και οριακά στα κλεψίματα. Στα ριμπάουντ η Ρεάλ υπερτερεί έστω και λίγο, μην ξεχνάμε όπως πως ένας από τους κορυφαίους ριμπάουντερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας ο Ταβάρες (6,6 ριμπ. αυτή τη σεζόν) δεν θα αγωνιστεί.

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως ο Ολυμπιακός που υπερτερεί κατά κράτος σε ψηλούς (ειδικά μετά τον τραυματισμό και του Γκαρούμπα που είχε 2,8 ριμπ. στην κανονική περίοδο και 3,3 στα πλέι οφ) θα έχει εύκολο έργο. Τα 48 «σκουπίδια» που κατέβασαν οι Μαδριλένοι με τη Βαλένθια, εκ των οποίων τα 19 επιθετικά χτυπάνε «καμπανάκι» για την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Στα κοψίματα η υπεροπλία της Ρεάλ χάνεται λόγω της απουσίας του Έντι Ταβάρες που είναι με διαφορά ο κορυφαίος μπλοκέρ της λίγκας (1,8 μέσο όρο)



Η άμυνα:

Στον τομέα της άμυνας βλέπουμε πάλι μια ισορροπία στους περισσότερους τομείς. Υπεροχή εντούτοις του Ολυμπιακού στην αξιολόγηση, στα κοψίματα εις βάρος (2 έναντι 2,8 των Ισπανών) και τα λάθη. Από εκεί και πέρα επιτρέπει στους αντιπάλους του να σουτάρουν με χειρότερα ποσοστά σε τρίποντα, αλλά με καλύτερα δίποντα από ότι η «βασίλισσα». Εξάλλου η ομάδα του Σκαριόλο επιτρέπει μικρότερη δημιουργία (ασίστ), από ότι εκείνη του Μπαρτζώκα.



Συνοπτικά οι μέσοι όροι του Ολυμπιακού στη σεζόν

Συνοπτικά οι μέσοι όροι της Ρεάλ στη σεζόν







Ολυμπιακός Vs Ρεάλ: Οι κορυφαίοι της σεζόν

Από την παρακάτω κάρτα αντιλαμβάνεται κανείς πόσα χάνει η Ρεάλ Μαδρίτης από την απουσία του Ταβάρες. Ο ύψους 2,21μ. σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι είχε συμβολή σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού της «βασίλισσας», γεγονός που «αποτυπώνεται» περίτρανα σε αρκετές κατηγορίες της στατιστικής.

Ολυμπιακός: Η στατιστική των παικτών του αναλυτικά

Ρεάλ: Η στατιστική των παικτών της αναλυτικά

Ελαφριά υπεροχή της Ρεάλ την τελευταία 25ετία

Αναφορικά με την προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες, από το 2000 και μετά, σε σύνολο 48 αναμετρήσεων ο Ολυμπιακός υπολείπεται κατά δύο νίκες της Ρεάλ, δηλαδή ο απολογισμός διαμορφώνεται στο 23-25. Στα τελευταία πέντε πάντως το προβάδισμα είναι ερυθρόλευκο με ρεκόρ 3-2.

Παρακάτω οι 10 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους