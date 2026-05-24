Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ιστορικά, ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να παίζει Final Four σε έδρες αντιπάλων, είτε μιλάμε για το μακρινό 1995 και τη Σαραγόσα, είτε για το πιο πρόσφατο 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Φέτος, στο κλειστό του ΟΑΚΑ ή «T-Center», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτάσει μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση, την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης σε πάτρια εδάφη και πιο συγκεκριμένα στο… παρκέ του μεγάλου τους αντιπάλου, του Παναθηναϊκού.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν συνεπείς στο πρώτο από τα δύο ραντεβού με την Ιστορία. Σάρωσαν την Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιους, εκθρονίζοντας την τουρκική ομάδα και έδωσαν το μεγάλου ραντεβού για το βράδυ της Κυριακής με την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία με τη σειρά της νίκησε τη Βαλένθια στον ισπανικό «εμφύλιο».

Απέναντι στη Βασίλισσα της Ευρώπης των 11 βαρύτιμων τροπαίων και των 22 πλέον τελικών, ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του, το οποίο θα επιφέρει και μια σειρά άλλων… ευεργετικών αποτελεσμάτων για το τμήμα.

Τα… bonus του τέταρτου τροπαίου

Αρχικά, την… εξιλέωση για το «απόλυτο μπάσκετ» που παίζει και που ακόμη δεν έχει επιβραβευθεί με ένα τρόπαιο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παίζει σταθερά το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, με τους «ερυθρόλευκους» να αποθεώνονται για αυτό από όλη την μπασκετική ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια. Παράλληλα, έχει φτάσει πια τα πέντε σερί Final-4, έχει τερματίσει στην 1η θέση της regular season στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες σεζόν (2022-23, 2024-25, 2025-26), ενώ έχει και τον Σάσα Βεζένκοφ ως δύο φορές MVP της διοργάνωσης (2023, 2026).

Κάπου εκεί, έρχεται και το δεύτερο… bonus που θα φέρει στον Ολυμπιακό η κατάκτηση του τροπαίου: αν το πετύχει, θα ξορκίσει και την ιστορική κατάρα που κυνηγάει τις ομάδες που έχουν τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης, αλλά δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το τρόπαιο στο Final Four.

View this post on Instagram A post shared by BasketNews (@basketnews)

Τέλος, μια πιθανή νίκη επί της Ρεάλ, με όποιο τρόπο και αν έρθει αυτή, θα προσφέρει στον Ολυμπιακό και την ευκαιρία να πετάξει από πάνω του τη «ρετσινιά» της ήττας στον τελικό του 2023, όταν η ισπανική ομάδα δεν είχε… καμία δουλειά να πάρει εκείνο το τρόπαιο. Ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» στα τελευταία λεπτά… σταμάτησαν παίζουν μπάσκετ, πέταξαν τη διαφορά που είχαν στο παιχνίδι και έδωσαν την ευκαιρία στον Σέρχιο Γιουλ να πετύχει ένα από τα ιστορικά buzzer beater στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το ζευγάρι του ρεκόρ

Ο μεγάλος τελικός της Αθήνας και του «T-Center» είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή (24/5) στις 21:00. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης, θα κοντραριστούν για πέμπτη φορά στην ιστορία τους στον τελικό της Euroleague και πλέον οι δύο ομάδες σπάνε το σχετικό ρεκόρ, αφού είναι το ζευγάρι που έχει παίξει στο ματς τροπαίου τις περισσότερες φορές από κάθε άλλο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι μέχρι το βράδυ της Κυριακής, το Ολυμπιακός – Ρεάλ συγκατοικούσε στην κορυφή της λίστας των πιο συχνών τελικών, μαζί με το Ρεάλ Μαδρίτης – Βαρέζε με επίσης τέσσερις τελικούς.

Η ισπανική ομάδα μετρά τρεις νίκες στα προηγούμενα ματς, τα δύο εκ των οποίων επί ισπανικού εδάφους, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει φυσικά να επαναλάβει τον θρίαμβο του Λονδίνου το 2013, όταν τότε κατέκτησε το τρίτο και τελευταίο του τρόπαιο, με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συνοπτικά, οι τελικοί Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης:

1994-95 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61 / Σαραγόσα

2012-13 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 / Λονδίνο

2014-15 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59 / Μαδρίτη

2022-23 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 / Κάουνας

2025-26 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης / Αθήνα

Η κυριαρχία του Σαμπόνις

13/4/1995 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61 / «Πρενθίπε Φελίπε», Σαραγόσα

Το 1995, οι δύο ομάδες παίζουν στον πρώτο τελικό της ιστορίας τους, στη Σαραγόσα. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη νικά για δεύτερη φορά σε ημιτελικό τον Παναθηναϊκό (58-52) με τα «όργια» του θρυλικού Έντι Τζόνσον (27 πόντους με 4/8 τρίποντα και 10 ριμπάουντ).

Στον τελικό, ωστόσο, η Ρεάλ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, του Άρβιντας Σαμπόνις (23π.) και του Τζο Αρλάουκας (16π.) είναι ένα επίπεδο πάνω και κατακτά το τρόπαιο με το 73-61, με τον Λιθουανό γίγαντα να πραγματοποιεί μια από τις ιστορικές ατομικές εμφανίσεις στην ιστορία των Final Four.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Λάσα 1, Σάντος 7, Γκαρσία Κολ 2, Μπιριούκοφ, Αρλάουκας 16, Αντούνεθ 12, Σαμπόνις 23, Φερέρ, Καργκόλ 6, Μαρτίν 6.

Ολυμπιακός (Γιάννης Ιωαννίδης): Μπακατσιάς 2, Σιγάλας 10, Σταμάτης, Καμπούρης, Τζόνσον 9, Νάκιτς 15, Φασούλας, Τόμιτς 3, Τάρλατς 7, Βολκόφ 15.

Ο βομβαρδισμός του Σπανούλη

12/5/2013 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 / «O2 Αρένα», Λονδίνο

Στο Λονδίνο, το 2013, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Από το 1995, αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή της Ρεάλ σε τελικό και μόλις η δεύτερη σε Final-4 (μετά το 2011). Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετώπισε τη Ρεάλ του Πάμπλο Λάσο και τη νίκησε με 100-88 παρότι βρέθηκε νωρίς να χάνει με διαφορά 17 πόντων, σε μια από τις πιο επιβλητικές νίκες στην ιστορία των τελικών.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο μύθος Βασίλης Σπανούλης ήταν αυτός που ανέλαβε δράση και καθάρισε το ματς, βομβαρδίζοντας το καλάθι της «Βασίλισσας» πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η πρώτη ομάδα με back-to-back κατακτήσεις μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2004-2005).

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάινς 12, Λο 20 (1), Άντιτς 10 (1), Σπανούλης 22 (5), Περπέρογλου 10 (2), Σερμαντίνι 3, Σλούκας 11, Πάουελ 2, Πρίντεζης 5, Παπανικολάου 5, Κατσίβελης.

Ρεάλ Μαδρίτης (Πάμπλο Λάσο): Ντρέιπερ, Φερνάντεθ 21 (3), Σουάρεθ 5, Ρέγες 4, Μίροτιτς 7 (1), Ροντρίγκεθ 17, Μπέγκιτς 6, Κάρολ 5 (1), Γιουλ 14 (4), Σλότερ 9.

Η βασιλική υπεροπλία

17/5/2015 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59 / «Barclaycard Center», Μαδρίτη

Δύο χρόνια μετά το Λονδίνο, επιστροφή στους… εντός έδρας τελικούς για τη Ρεάλ, κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά μέσα στη Μαδρίτη και το γήπεδό της. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό, όμως ένας ακόμη τελικός επί ισπανικού εδάφους κόντρα στη «Βασίλισσα» δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.

Η Ρεάλ του Λάσο και των Σέρχιο Γιουλ, Ρούντι Φερνάντεθ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Τζέσι Κάρολ και Αντρές Νοσιόνι ήταν «άχαστη», υπεπλήρης σε όλες τις γραμμές και επέστρεψε δίκαια στην κορυφή της Ευρώπης, απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ρεάλ Μαδρίτης (Πάμπλο Λάσο): Ρίβερς 5 (1), Φερνάντεθ 7 (1), Νοτσιόνι 12 (2), Ματσιούλις 9 (2), Ρέγιες 2, Ροντρίγκεθ 11 (1), Αγιόν 2, Κάρολ 16 (4), Γιουλ 12 (2), Μπουρούσης, Σλότερ 2.

Ολυμπιακός (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Πέτγουεϊ 2, Χάντερ 10, Ντάνστον 4, Σπανούλης 3, Παπαπέτρου, Σλούκας 10 (2), Πρίντεζης 11, Αγραβάνης, Μάντζαρης 1, Λαφαγιέτ 1, Ντάρντεν, Λοτζέσκι 17 (3).

Η «μαχαιριά» του Γιουλ

21/5/2023 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 / «Ζαλγκίριο Αρένα», Κάουνας

Το 2023 καταγράφηκε ο πιο… επίπονος τελικός για τον Ολυμπιακό μετά από αυτόν του Τελ Αβίβ, 30 χρόνια πριν. Στο Κάουνας, το ματς κρίθηκε από το… διαβόητο πλέον σουτ του Σέρχιο Γιουλ μπροστά στα απλωμένα χέρια του γίγαντα Μουστάφα Φαλ, 3 δεύτερα πριν το τέλος, για να δώσει έτσι στη Ρεάλ τη νίκη με 79-78 και το τρόπαιο.

Το επιθετικό «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού στα τελευταία λεπτά κόστισε μια από τις πιο δραματικές ήττες στην ιστορία του τμήματος, σε μια χρονιά που η ομάδα έπαιζε ξανά το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, ήταν ξανά πρώτη στην κανονική διάρκεια, είχε MVP τον Σάσα Βεζένκοφ και ήταν το ακλόνητο φαβορί ακόμη και απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Κάνααν 21 (5), Λαρεντζάκης, Φαλ, Σλούκας 6 (1), Βεζένκοφ 29 (2), Παπανικολάου 6 (2), Μπόλομποϊ 2, Μπλακ, ΜακΚίσικ 14 (2).

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσους Ματέο): Γουίλιαμς-Γκος 9 (1), Κοζέρ 11 (3), Ράντολφ 3 (1), Φερνάντεθ 3, Χανγκά 2, Χεζόνια 12 (2), Ροντρίγκεθ 15 (2), Ταβάρες 13, Γιουλ 2, Εντιαγέ 3 (1), Μούσα 6 (2).