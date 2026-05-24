Ισπανική αποθέωση: «Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα της ηπείρου»

Σήμερα (24/5) κορυφώνεται η σεζόν της Euroleague με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπαιακό να λαμβάνει χώρα στο «Τ-Center» στις 21:00.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν για ακόμα μία φορά ανώτεροι από τους αντιπάλους τους, και απέκλεισαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε και κυριαρχώντας σε άμυνα και επίθεση, πήραν μια άνετη πρόκριση σε έναν ακόμη τελικό.

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό η AS, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Ολυμπιακό και την παρουσίασε ως «ο μεγάλος κυρίαρχος του τελευταίου κομματιού της σεζόν».

Το δημοσίευμα τονίζει στέκεται στα υψηλά νούμερα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός φέτος ο οποίος είναι πρώτος σε πόντους (90,7), ασίστ (21,7) και συνολική αξιολόγηση (110,5), ενώ διαθέτει και την πιο αποδοτική επίθεση στην Euroleague. Παράλληλα, η «Marca» από την άλλη, τονίζει πως πρόκειται για «τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο αντίπαλο της Ευρώπης», ικανό να επιβληθεί τόσο με ποιότητα όσο και με βάθος σε κάθε θέση.

«Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας αυτή τη σεζόν ήταν η εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ , ο οποίος απογειώθηκε στο τέλος του περσινού ελληνικού πρωταθλήματος και από μέσο όρο 10 λεπτά συμμετοχής και 3 πόντων έχει φτάσει σε σχεδόν 26 λεπτά στο γήπεδο, 16,2 πόντους και 2,7 ασίστ. Δίπλα του στην περιφέρεια βρίσκεται ο Φουρνιέ. Μετά από μια ήσυχη σεζόν, φάνηκε να βρίσκει τον ρυθμό του στην (εύκολη) σειρά των πλέι οφ εναντίον της Μονακό. Και υπάρχουν εξαιρετικοί παίκτες όπως ο Άλεκ Πίτερς, ο αναπληρωματικός του Βεζένκοφ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους χωρίς να αστοχήσει εναντίον της Φενερμπαχτσέ», τονίζουν μεταξύ άλλων οι Ισπανοί αποθεώνοντας το ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Η Marca στέκεται επίσης στην εξαιρετική frontline του Ολυμπιακού με τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ να… τρομοκρατούν τις αντίπαλες άμυνες.

«Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της ηπείρου. Αυτό και μόνο αρκεί για να καταδείξει το επίπεδο δυσκολίας του τελικού. Ωστόσο, δεν θα έχει σέντερ, καθώς μέσα σε 24 ημέρες έχασε τρεις παίκτες λόγω τραυματισμών. Τον Έντι Ταβάρες, τον Άλεξ Λεν και τον Ουσμάν Γκαρούμπα, με τον τελευταίο να τραυματίζεται στον ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια.

Ο αντίπαλός του διαθέτει μια τρομερή φροντ λάιν: τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης, τον Τάιρις Τζόουνς και τον Ντόντα Χολ. Μάλιστα, μπορεί να «πολυτέλει να έχει» και τον δευτερεύοντα ρόλο του γίγαντα Μουσταφά Φαλ», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η «Marca».