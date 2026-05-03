Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε τους δημιουργούς της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, με τίτλο «Michael», τη στιγμή που ορισμένοι θεωρούν ότι οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων εναντίον του θρύλου της ποπ μουσικής θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί.

Ο Λι, ο οποίος είδε την ταινία «δύο φορές» και «την λάτρεψε», δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη, καθώς αυτό το κομμάτι της ζωής του Τζάκσον «δεν ταιριάζει στη χρονολογική σειρά της ταινίας».

«Πρώτα απ’ όλα, [είναι παράλογο] να είσαι κριτικός κινηματογράφου και να παραπονιέσαι για όλα αυτά τα άλλα θέματα, ενώ η ταινία τελειώνει το ’88», είπε ο Λι. «Τα πράγματα για τα οποία μιλάς, οι κατηγορίες, συμβαίνουν [αργότερα]. Οπότε κριτικάρεις την ταινία για κάτι που θέλεις να μπει, αλλά δεν ταιριάζει στη χρονική ροή της ταινίας».

«Μου λείπει ο Μάικ. Μου λείπει ο Πρινς. Είναι αδέρφια μου. Δούλεψα και με τους δύο. Και οι δύο ήταν υπέροχοι, υπέροχοι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Η ρήτρα

Ενώ ορισμένοι κριτικοί καταγγέλλουν ότι η ταινία «Michael» επέλεξε σκόπιμα να μην καλύψει το διαβόητο σκάνδαλο του Μαικλ Τζάκσον, η απόφαση αυτή δεν φαίνεται να οφείλεται στους δημιουργούς της ταινίας.

Το Variety ανέφερε πρόσφατα ότι, αρχικά, μεγάλο μέρος της ταινίας προσπαθούσε να καλύψει τις συνέπειες της πρώτης κατηγορίας για σεξουαλική κακοποίηση.

Ωστόσο, η οικογένεια Τζάκσον ανακάλυψε μια ρήτρα στη συμφωνία με τον Τζορνταν Τσάντλερ, έναν από τους κατηγόρους του μουσικού, που απαγόρευε την απεικόνιση ή την αναφορά του σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο. Οι δημιουργοί της ταινίας αναγκάστηκαν να ξαναγράψουν το φινάλε και να εστίασουν στη σχέση του Τζάκσον με τον αυταρχικό πατέρα του.

Όπως σημείωσε ο Λι, οι θαυμαστές δεν ενοχλούνται από την αναδιαμόρφωση.

Η ταινία «Michael» έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου με έσοδα 97,5 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Μετά από δύο Σαββατοκύριακα στις αίθουσες, η βιογραφική ταινία έχει αποφέρει συνολικά 183,8 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 423 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Λι και ο Μάικλ Τζάκσον ήταν φίλοι και συνεργάτες. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός υπέγραψε το μουσικό βίντεο «They Don’t Care About Us» το 1996.

Ο Λι σκηνοθέτησε επίσης δύο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Jackson: το «Bad 25» του 2012 και το «Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall» του 2016.

*Με πληροφορίες από: Variety