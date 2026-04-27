Michael: Η βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον προσέλκυσε κοινό παρά τις έντονες αντιδράσεις
Κόσμος 27 Απριλίου 2026, 22:06

Michael: Η βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον προσέλκυσε κοινό παρά τις έντονες αντιδράσεις

Η ταινία «Michael» κέρδισε 217 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο πρεμιέρας, κάτι που ευνοεί την Lionsgate, την Universal και την περιουσία του εκλιπόντος τραγουδιστή

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

H ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον κέρδισε 217 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο πρεμιέρας της, προσελκύοντας μεγάλα πλήθη στους κινηματογράφους παγκοσμίως παρά τις αρνητικές κριτικές.

Η ταινία, Michael, απέφερε 97 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 120 εκατομμύρια δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ντεμπούτο που έχει γίνει ποτέ για μουσική βιογραφική ταινία.

Το δυνατό Σαββατοκύριακο πρεμιέρας αποτελεί ώθηση για τους διανομείς της ταινίας: Lionsgate στις ΗΠΑ και Universal Pictures στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από την Ιαπωνία, όπου ένα τοπικό στούντιο θα κυκλοφορήσει την ταινία Michael τον Ιούνιο, αναφέρουν οι Financial Times.

Είναι επίσης μια νίκη για το Jackson Estate, το οποίο συμπαρήγαγε την ταινία και έχει κερδίσει δισεκατομμύρια για την οικογένεια του τραγουδιστή από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών του μετά τον θάνατό του Μάικλ Τζάκσον το 2009.

YouTube thumbnail

Οι κριτικοί απαξιώνουν το Michael

Μαζί, επένδυσαν περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια στον Michael, κάτι που έχει επικριθεί από τους κριτικούς. Η Guardian το περιέγραψε ως «ένα μοντάζ τρέιλερ 127 λεπτών που συγκεντρώνει κάθε κλισέ μουσικής ταινίας που μπορείτε να σκεφτείτε», ενώ οι New York Times το χαρακτήρισαν «προσβλητικό τόσο για το κοινό όσο και για το θέμα».

Η ταινία «Michael» ήταν από τις πιο αβέβαιες κυκλοφορίες της χρονιάς, μετά την απόσυρση ωρών υλικού όταν η Estate ανακάλυψε ότι της απαγορεύτηκε νομικά να απεικονίσει ένα από τα αγόρια που κατηγόρησαν τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού που επιτεύχθηκε τη δεκαετία του 1990.

Τα στούντιο ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του υλικού σε μια πιθανή συνέχεια, ανάλογα με την απόδοση της πρώτης ταινίας στο box office.

Η ταινία καλύπτει τη ζωή του Τζάκσον μέχρι το 1988, πριν από την εμφάνιση των ισχυρισμών. Αθωώθηκε σε μία από τις υποθέσεις και συμβιβάστηκε σε μια άλλη. Η Estate του Τζάκσον αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς.

Ο Τζάκσον είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς όλων των εποχών και ένα πολιτιστικό είδωλο. Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατό του το 2009, η δημοτικότητά του έχει διατηρηθεί παρά τις αντιπαραθέσεις.

Οι αναλυτές και τα στελέχη αναμένουν ότι το 2026 θα είναι η ισχυρότερη χρονιά για τους κινηματογράφους από την πανδημία. Στις πρώτες επιτυχίες περιλαμβάνονται το Project Hail Mary της Amazon και το Super Mario Galaxy της Universal.

Η σκηνοθεσία της ταινίας «Michael» ανέλαβε ο Αντουάν Φούκουα, του οποίου η προηγούμενη δουλειά περιλαμβάνει την «Ημέρα Εκπαίδευσης», και η παραγωγή έγινε από τον Γκράχαμ Κινγκ, ο οποίος έκανε την παραγωγή της βιογραφικής ταινίας των Queen, «Bohemian Rhapsody», η οποία απέφερε έσοδα άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018.

World
Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Κόσμος
Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27.04.26

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για συνομιλίες – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος
«Παγωμένες» συνομιλίες 27.04.26 Upd: 22:00

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για συνομιλίες – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Συνάντηση Αραγτσί και Πούτιν - Η δουλειά στον Λίβανο δεν έχει τελειώσει, είπε ο Νετανιάχου - Χεζμπολάχ: Θα επιστρέψουμε στις επιθέσεις αυτοκτονίας στα κατεχόμενα εδάφη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ - Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο
Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Εξεταστική για υποκλοπές - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
Πολιτική 27.04.26

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου

Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Μίλαν: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς

O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία
Έλεγχος 27.04.26

Κόντρα σε στερεότυπα και γενοκτονία - Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στη γενοκτονία όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

Αποθέωση στο Ηράκλειο από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)

Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

