Michael: Η βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον προσέλκυσε κοινό παρά τις έντονες αντιδράσεις

H ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον κέρδισε 217 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο πρεμιέρας της, προσελκύοντας μεγάλα πλήθη στους κινηματογράφους παγκοσμίως παρά τις αρνητικές κριτικές.

Η ταινία, Michael, απέφερε 97 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 120 εκατομμύρια δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ντεμπούτο που έχει γίνει ποτέ για μουσική βιογραφική ταινία.

Το δυνατό Σαββατοκύριακο πρεμιέρας αποτελεί ώθηση για τους διανομείς της ταινίας: Lionsgate στις ΗΠΑ και Universal Pictures στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από την Ιαπωνία, όπου ένα τοπικό στούντιο θα κυκλοφορήσει την ταινία Michael τον Ιούνιο, αναφέρουν οι Financial Times.

Είναι επίσης μια νίκη για το Jackson Estate, το οποίο συμπαρήγαγε την ταινία και έχει κερδίσει δισεκατομμύρια για την οικογένεια του τραγουδιστή από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών του μετά τον θάνατό του Μάικλ Τζάκσον το 2009.

Οι κριτικοί απαξιώνουν το Michael

Μαζί, επένδυσαν περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια στον Michael, κάτι που έχει επικριθεί από τους κριτικούς. Η Guardian το περιέγραψε ως «ένα μοντάζ τρέιλερ 127 λεπτών που συγκεντρώνει κάθε κλισέ μουσικής ταινίας που μπορείτε να σκεφτείτε», ενώ οι New York Times το χαρακτήρισαν «προσβλητικό τόσο για το κοινό όσο και για το θέμα».

Η ταινία «Michael» ήταν από τις πιο αβέβαιες κυκλοφορίες της χρονιάς, μετά την απόσυρση ωρών υλικού όταν η Estate ανακάλυψε ότι της απαγορεύτηκε νομικά να απεικονίσει ένα από τα αγόρια που κατηγόρησαν τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού που επιτεύχθηκε τη δεκαετία του 1990.

Τα στούντιο ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του υλικού σε μια πιθανή συνέχεια, ανάλογα με την απόδοση της πρώτης ταινίας στο box office.

Η ταινία καλύπτει τη ζωή του Τζάκσον μέχρι το 1988, πριν από την εμφάνιση των ισχυρισμών. Αθωώθηκε σε μία από τις υποθέσεις και συμβιβάστηκε σε μια άλλη. Η Estate του Τζάκσον αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς.

Ο Τζάκσον είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς όλων των εποχών και ένα πολιτιστικό είδωλο. Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατό του το 2009, η δημοτικότητά του έχει διατηρηθεί παρά τις αντιπαραθέσεις.

Οι αναλυτές και τα στελέχη αναμένουν ότι το 2026 θα είναι η ισχυρότερη χρονιά για τους κινηματογράφους από την πανδημία. Στις πρώτες επιτυχίες περιλαμβάνονται το Project Hail Mary της Amazon και το Super Mario Galaxy της Universal.

Η σκηνοθεσία της ταινίας «Michael» ανέλαβε ο Αντουάν Φούκουα, του οποίου η προηγούμενη δουλειά περιλαμβάνει την «Ημέρα Εκπαίδευσης», και η παραγωγή έγινε από τον Γκράχαμ Κινγκ, ο οποίος έκανε την παραγωγή της βιογραφικής ταινίας των Queen, «Bohemian Rhapsody», η οποία απέφερε έσοδα άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018.

