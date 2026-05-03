Δυσκόλεψε η υπόθεση πρόκριση για την Εθνική γυναικών πόλο στα τελικά του World Cup, καθώς μετά την ήττα από την Ολλανδία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε στο Ρότερνταμ και από την Αυστραλία, αυτή τη φορά με 13-10.

Ο απολογισμός της μιας νίκης και των δύο ηττών, αφήνει την Ελλάδα στην τελευταία θέση του Β΄ ομίλου και της στέρησε τη δυνατότητα να προκριθεί ως δεύτερη του ομίλου της. Πλέον η Εθνική θα παίξει για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το ένα και μοναδικό εισιτήριο που απομένει για τα τελικά του Σίδνεϋ κόντρα στην Ουγγαρία, την οποία θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (4/5, ο αγώνας είναι καταρχήν προγραμματισμένος για τις 3 μ.μ.). Εν συνεχεία η Εθνική θα ξαναπαίξει κόντρα στην Αυστραλία την Τρίτη 5/5, η οποία έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της στην τελική φάση (ως οικοδέσποινα), και την Τετάρτη 6/5 με την πιο αδύναμη Ιαπωνία.

Όσον αφορά το παιχνίδι με τις Αυστραλές, η «Γαλανόλευκη» αγωνίστηκε χωρίς την αρχηγό του, Ελευθερία Πλευρίτου, και με τον Αντώνη Βλοντάκη να εκτελεί χρέη πρώτου προπονητή, λόγω τιμωρίας του Χάρη Παυλίδη.

Ο αγώνας απέκτησε το χαρακτήρα τελικού καθώς προηγήθηκε η νίκη 12-10 της Ιταλίας επί της Ολλανδίας. Η εθνική μας πριν την αναμέτρηση είχε 3 βαθμούς, 1 η Αυστραλία, 6 η Ολλανδία και 5 η Ιταλία. Επιβεβαίωσε το χαρακτηρισμό αυτόν, με τις δυο ομάδες να κλείνουν με 4-4 την πρώτη περίοδο και την Ελλάδα να βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίζει κάθε φορά. Στο τέλος της περιόδου η Μυριοκεφαλιτάκη δεν κατάφερε να σκοράρει με πέναλτι.

Στη δεύτερη περίοδο η εθνική μας προηγήθηκε (5-4) πρώτη φορά με την Σοφία Τορνάρου στα 5.00 από τη λήξη του, η Αυστραλία όμως με ένα μίνι σερί 3-0 προηγήθηκε 7-5 στα 3.02. Μείωσε η Έλενα Ξενάκη στα 00.04, ξέφυγαν με +2 και πάλι οι αντίπαλες στην τρίτη πλέον περίοδο (8-6, 6.17), αλλά Ξενάκη και Τορνάρου με δυο τέρματα ισοφάρισαν 8-8 (4.05). Για τρίτη φορά στην αναμέτρηση η Αυστραλία πήρε προβάδισμα δυο τερμάτων (10-8, 1.48 από τη λήξη), στο 1.09 με παραπάνω η Μαρία Πάτρα μείωσε 10-9, με τον ίδιο τρόπο η Φασάλα σκόραρε για το 11-9 (00.38), σκορ με το οποίο ξεκίνησαν οι ομάδες την τελευταία περίοδο.

Ξέφυγε με τρία γκολ η Αυστραλία (12-9, 7.03, Άμπι Άντριους), μείωσαμε με την Αθηνά Γιαννοπούλου στα 3.59 (12-10), αλλά η Γουίλιαμς στο 2.41 έδωσε εκ νέου στην ομάδα της αέρα τριών τερμάτων (13-10). Ένα λεπτό από τη λήξη η Στεφανία Σάντα έχασε και άλλο πέναλτι για τη «γαλανόλευκη».

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10-13

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 2-3, 3-4, 1-2

ΕΛΛΑΔΑ (Αντώνης Βλοντάκης): Σταματοπούλου (8/21,38,1%), Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Κρασσά, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Μπεκ Ρίπον): Παλμ (11/21, 52,4%), Μπαλέστι 1, Φασάλα 1, Χάλιγκαν 1, Γκριν, Άντριους 3, Ντέιλι 2, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 2, Κέρνς 1, Γιάκοβιτς, Λόνγκμαν, Μίτσελ.

Αναλυτικά η εξέλιξη και στα στατιστικά της αναμέτρησης, ΕΔΩ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Παρασκευή 1 Μαΐου

ΗΠΑ – Ουγγαρία (Α’ Όμιλος) 12-8

Ιαπωνία – Ισπανία (Α’ Όμιλος) 10-26, η Μαρία Δασκαλοπούλου ήταν η α’ διαιτητής.

Ολλανδία – Αυστραλία (Β’ Όμιλος) 14-8

Ιταλία – Ελλάδα (Β’ Όμιλος) 11-15

Σάββατο 2 Μαΐου

Ουγγαρία – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος) 16-12

ΗΠΑ – Ισπανία (Α’ Όμιλος) 17-15 στα πέναλτι (κ.δ.12-12, 5-3 στα πέναλτι)

Ελλάδα – Ολλανδία (Β’ Όμιλος) 8-12

Αυστραλία – Ιταλία (Β’ Όμιλος) 14-15 στα πέναλτι (κ.δ.10-10, 4-5 στα πέναλτι)

Κυριακή 3 Μαΐου

ΗΠΑ – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος) 28-8, η Μαρία Δασκαλοπούλου ήταν η α’ διαιτητής.

Ουγγαρία – Ισπανία (Α’ Όμιλος) 9-15

Ιταλία – Ολλανδία (Β’ Όμιλος) 12-10

Ελλάδα – Αυστραλία (Β’ Όμιλος) 10-13

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία 8 βαθμοί

ΗΠΑ 7

Ουγγαρία 3

Ιαπωνία 0

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία 6 βαθμοί

Ιταλία 5

Αυστραλία 4

Ελλάδα 3

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ

15.00 (θέσεις 5-8) Ουγγαρία-Ελλάδα

16.45 (θέσεις 5-8) Αυστραλία-Ιαπωνία

19.30 (θέσεις 1-4) Ολλανδία-ΗΠΑ

21.15 (θέσεις 1-4) Ισπανία-Ιταλία

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

15.00 (θέσεις 5-8) Αυστραλία-Ελλάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

16.45 (θέσεις 5-8) Ιαπωνία-Ελλάδα