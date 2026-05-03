Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Παπάγου – Βίκος Ιωαννίνων 72-87: Πήρε τον τελικό και ανέβηκε στην GBL!
Μπάσκετ 03 Μαΐου 2026, 23:32

Παπάγου – Βίκος Ιωαννίνων 72-87: Πήρε τον τελικό και ανέβηκε στην GBL!

Στον τελικό του Final Four της Elite League, ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε του Παπάγου με 87-72 και ανέβηκε στην Α1.

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τα Ιωάννινα θα έχουν για πρώτη φορά εκπρόσωπο στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ! Ο Βίκος Ιωαννίνων εξασφάλισε την άνοδο στην Greek Basketball League, καθώς ήταν ο μεγάλος νικητής του Final Four της Elite League. Στον τελικό της διοργάνωσης η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ νίκησε τον Παπάγου και κέρδισε την άνοδο από την -πάλαι ποτέ- Α2 στην Α1!

Οι Γιαννιώτες πήραν από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα, έκλεισαν το ημίχρονο με διψήφια διαφορά (44-34) με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο να είναι ασταμάτητος (17π. στο α΄).

Στις αρχές της τελευταίας περιόδου ο Παπάγου πλησίασε στους 6 (61-55), όμως ο Βίκος έβρισκε λύσεις από πολλούς παίκτες και έφτασε άνετα στη νίκη με το τελικό 87-72. Έτσι, θα ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδας που είχε εξασφαλίσει την άνοδο ως πρωταθλήτρια της Elite League.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 72-87

ΠΑΠΑΓΟΥ (Φώτης Καρακώστας): Δήμου 3 (1), Μπιλάλης 8 (2), Άντερτον 16, Μερμίγκης 4 (1), Δενδρινός 1, Μαλέλης 13 (3), Ντιμανότσιε 6, Ματσάγγος 7 (1), Καραμαλέγκος 12 (2), Χουγκάζ Ροβέρτος

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 21 (2), Γράβας 13 (1), Διαμαντάκος 7, Καμπερίδης 9 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Τσούκας 4, Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 21 (2 τρίποντα, 8 ασίστ).

Γιαπλές: «Αισθάνομαι δικαιωμένος»

«Συνήθως δουλεύω στην επαρχία. Δεν είναι μία μεγάλη πρόκληση τύπου Παναθηναϊκός εννοείται. Και αυτή την χρονιά διάλεξα να πάω στην Αμαλιάδα που είναι επαρχία. Πιστεύω ότι εκεί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα, και αυτό που λέμε αποκέντρωση είναι καλό. Η Ήπειρος για πρώτη φορά έχει ομάδα στην Stoiximan GLB, γιατί μη ξεχνάμε το γυναικείο είναι στην Α1 και νομίζω ότι σαν περιφέρεια το αξίζει», ανέφερε αρχικά ο προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων.

Για αν τα όνειρα μεγαλώνουν στην ομάδα: «Στις λίγες κουβέντες που έχω προλάβει να κάνω με την διοίκηση, τα όνειρα είναι μεγαλεπήβολα. Θα δούμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παπάγου, στον κόουτς Καρακώστα που είναι και φίλος και εξαιρετικός κόουτς και νομίζω είναι παράδειγμα προς έρευνα ένα ρόστερ που δεν είναι φανταχτερό, ένα ρόστερ φθηνό, πώς κατάφερε και το έφτασε μέχρι τους τελικούς. Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε ο τεχνικός της ηπειρώτικης ομάδας, Θανάσης Γιαπλές.

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Ίντερ – Πάρμα
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Ίντερ – Πάρμα

LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

