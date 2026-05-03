Μεντιλίμπαρ: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά χαρίσαμε σε δύο ευκαιρίες δύο γκολ»

Στις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ήττα των Πειραιωτών από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1. «Παίξαμε για να κερδίσουμε αλλά το χαρίσαμε καθώς δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Συνέντευξη Τύπου ο Μεντιλίμπαρ

Που κρίθηκε το παιχνίδι καθώς η ροή του αγώνα έδειχνε πως ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα στο γήπεδο.

«Σήμερα νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί φαίνονταν πως τα πράγματα ήταν στον δικό μας έλεγχο, ωστόσο το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε καθώς βρεθήκαμε πίσω στο σκορ.

Παρόλο που και στο δεύτερο φαίνονταν πως μπορούσαμε να κερδίσουμε, χαρίσαμε σε δύο ευκαιρίες δύο γκολ. Όταν χαρίζεις δύο γκολ σε μια καλή ομάδα, αυτή η ομάδα το εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε με την εντύπωση πως κάναμε ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο έτσι, ώστε να κερδίσουμε αλλά όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο πληρώνονται».

Αν έχει αδικήσει ο Ολυμπιακός τον εαυτό του. Ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος;

«Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι θα σταθούμε στο γεγονός πως παίξαμε για να κερδίσουμε αλλά το «χαρίσαμε» καθώς δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που είχαμε, χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλό μας για να σκοράρει δεν θα μιλήσουμε για κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει η ΑΕΚ».

Είναι στο μυαλό του η δεύτερη θέση που δεν είναι κάτι κακό αυτή την στιγμή για τον Ολυμπιακό;

«Ας περάσει το σημερινό βράδυ δεν μπορούμε να σκεφτούμε που θα καταλήξουμε στην Ευρωπαϊκή μας πορεία. Είμαστε ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που επίσης θέλει τη δεύτερη θέση. Θα δούμε πως θα πάει».

Έχει παίξει τέσσερις φορές με τον ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει κανενα. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ.

«Είναι αλήθεια τα αποτελέσματα είναι εκεί αλλά κάθε ματς είναι διαφορετικό. Στο παιχνίδι του Κυπέλλου που ήταν η τελευταία φορά που παίξαμε ο ΠΑΟΚ μας κέρδισε εύκολα, στο προηγούμενο παιχνίδι για 60 λεπτά είχαμε την υπεροχή, όμως μετά ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε, σήμερα ηταν εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα τα ματς με τον ίδιο τρόπο».