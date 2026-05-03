Αυτό ήταν το «κλειδί» της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού για την τρίτη αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην κάμερα της NOVA για την εμφάνιση της ομάδας του και το σημείο-κλειδί για τη νίκη της.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο μέρος, ίσως ο Ολυμπιακός να είχε λίγο περισσότερο τον έλεγχο, καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογίσουμε σωστά κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε δεν το κάναμε, ήρθε η ισοφάριση.

Στο δεύτερο μέρος, μπήκαμε με πολύ περισσότερη ενέργεια και αυτοπεποίθηση, καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκρουση από τον τερματοφύλακά μας, όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1. Νομίζω πως αυτό ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά του αγώνα.

Το σημερινό παιχνίδι μας δείχνει ότι δυστυχώς μπήκαμε σε αυτή την περίεργη κακή περίοδο λόγω των τραυματισμών από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι σήμερα, ακόμα και σήμερα είδαμε ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν αλλά δεν είναι ακόμα απολύτως έτοιμη. Παρόλα αυτά υπήρξαν στιγμές στις οποίες παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, οι ενέργεις που δημιουργήθηκαν τα γκολ ήταν top ενέργειες».

Σε ερώτηση για το αν ο ΠΑΟΚ ανακτά την κλονισμένη του αυτοπεποίθηση μετά από αυτή τη νίκη:

«Είναι μια σκληρή απογοήτευση το πώς πήγε η χρονιά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δείχναμε τοπ ποιότητα. Όλα αυτά έσπασαν και αυτή η κατάσταση ήρθε πολύ περίεργα για εμάς. Μας τραυμάτισε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βγάζεις αντίδραση στην πιο δύσκολη κατάσταση.

Η απόλαυση του να παίζεις και να κερδίζεις βοηθά στην αυτοπεποίθηση. Το πώς ξεκινήσαμε, πώς δουλεύαμε, πώς χάσαμε παίκτες και πώς χάσαμε το Κύπελλο επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή μας. Κάναμε μία πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίσαμε τη Λιόν και τη Θέλτα με μισή ομάδα. Είναι μία περίπλοκη σεζόν και θέλουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα».