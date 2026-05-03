Με πρησμένο πόδι ο Τζολάκης – Η φωτογραφία από τα αποδυτήρια (pic)
Πρησμένο είναι το πόδι του Κωνσταντή Τζολάκη μετά από πάτημα του Γερεμέγιεφ στο 23’, που πέρασε… απαρατήρητο από διαιτητή και VARίστα.
Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Γερεμέγεφ βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη και σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού του είπε «όχι».
Στην ολοκλήρωση της φάσης ο επιθετικός του ΠΑΟΚ πάτησε τον πορτιέρο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από το ριπλέι, αλλά ο Ιταλός διαιτητής και ο VARίστας έκλεισαν τα μάτια και άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί.
Μετά από κάποια δευτερόλεπτα το ματς διεκόπη και ο Κωνσταντής Τζολάκης δέχθηκε τη φροντίδα του ιατρικού τιμ του Ολυμπιακού. Μια φάση που είχε ως αποτέλεσμα να πρηστεί το πόδι του τερματοφύλακα των Πειραιωτών, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στα αποδυτήρια της Τούμπας.
Δείτε τη φωτογραφία με το πόδι του Τζολάκη:
Το πόδι του Τζολάκη πρήστηκε και χρειάστηκε να του τοποθετηθεί πάγος, μετά το πάτημα του Γερεμέγιεφ, σε μια φάση που πέρασε… απαρατήρητη από τον Ιταλό διαιτητή και τον VARίστα. Σαν να μην συνέβη ποτέ…
- Με πρησμένο πόδι ο Τζολάκης – Η φωτογραφία από τα αποδυτήρια (pic)
