Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί

Μια από τις πιο άνετες φετινές νίκες πέτυχε ο Λεβαδειακός καθώς «σκόρπισε» τον Βόλο με σκορ 5-2 για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ (5-8) της Stoiximan Super League. Οι Βοιωτοί έκαναν επίδειξη δύναμης και παρέμειναν στην πέμπτη θέση με 25 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία, ενώ ο Βόλος είναι 8ος με 17.

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές και από την πλευρά του ο Βόλος έκανε δεύτερη σερί ήττα. Με πέναλτι τα τρία γκολ του Λεβαδειακού που είχε σε καλή μέρα το γκολκίπερ ‘Ανακερ, ο οποίος σταμάτησε τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο.

Ποτέ στο παρελθόν ο Λεβαδειακός δεν έβαλε πέντε γκολ στον Βόλο!

Και τα δυο γκολ του Λεβαδειακού πέτυχε ο Κύρκος!

Η 5η θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Betsson από τον ΟΦΗ.

Τρομερός ο ‘Ανακερ, «τσαφ» ο Μορέιρα

Πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Βόλος στο 9’, όταν ο ‘Ανακερ απέκρουσε σωτήρια πλασέ του Χουάνπι, ο οποίος βγήκε τετ α τετ μετά από γύρισμα του Λάμπρου.

Στο 20’ ήταν η σειρά του Μορέιρα να πει «όχι» σε σουτ του Παλάσιος μετά από πάσα του Γκούμα.

Ο Λεβαδειακός βγήκε στόχο (1-0) στο 21’. Ο Βήχος με σέντρα βρήκε το κεφάλι του Νίκα, απέκρουσε ο Μορέιρα, ο Τσιβελεκίδης έδωσε πάσα και ο Οζμπολτ ήταν «παρών» και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Άλλη μια απόκρουση του ‘Ανακερ στο 30’ σε κεφαλιά του Λυκουρίνου.

Το 2-0 έγινε στο 32’ μετά από λάθος του Μορέιρα, ο οποίος έκανε τσαφ στην προσπάθειά του να κόψει τον Παλάσιος, έστρωσε τη μπάλα στο Αργεντινό που προχώρησε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Και στο 38’ ο Μορέιρα έκανε το ίδιο λάθος που δεν εκμεταλλεύθηκε ο Παλάσιος!

Νέο «όχι» του ‘Άνακερ στο 43’, μετά από σουτ του Χουάνπι έξω από την περιοχή.

Με πέναλτι το 3-0 και το 4-0

Το 3-0 υπέρ του Λεβαδειακού σημειώθηκε με εύστοχο πέναλτι του Οζέγκοβιτς στο 56’, το οποίο καταλογίστηκε σε χέρι του Κόμπα.

Στο 63’ έγινε πέναλτι στον Οζέγκοβιτς από τον Τριανταφύλλου, όμως ήταν οφσάιντ.

Το 4-0 στο 74’ με (δεύτερο) εύστοχο πέναλτι του Βήχου. Το πέναλτι κέρδισε ο Φίλων.

Ο Βόλος μείωσε (4-1) με τον Κύρκο, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και «κεραυνοβόλησε» τον ‘Ανακερ στο 82’.

Το 4-2 για τον Βόλο πέτυχε ξανά ο Κύρκος στο 90′ μετά από λάθος στην άμυνα των Βοιωτών.

Στο 94′ ο Λιάγκας ευστόχησε στο τρίτο πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαδειακός στο ματς με τον Βόλο, ενώ αποβλήθηκε (92′) ο Λυκουρίνος με δεύτερη κίτρινη καθώς αυτός έκανε το πέναλτι στον Φίλωνα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι αποκρούσεις που έκανε ο γκολκίπερ των γηπεδούχων ‘Ανακερ στο πρώτο μέρος που δεν επέτρεψαν στον Βόλο να μπει στο ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το λάθος που έκανε ο τερματοφύλακας του Βόλου Μορέιρα που έδωσε την ευκαιρία στον Παλάσιος να κάνει το 2-0.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λυκουρίνος είχε πολλά προβλήματα από τους Τσάπρα και Παλάσιος, ενώ έκανε το τρίτο πέναλτι και αποβλήθηκε με 2η κίτρινη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μόσχου (Λασιθίου) σωστά δεν έδωσε πέναλτι στο 18’ σε πτώση του Γκούμα από μαρκάρισμα του Μύγα. Επίσης, σφύριξε αμέσως το πέναλτι που έκανε ο Τριανταφύλλου στον Φίλωνα στο 72’, όπως και αυτός που έκανε ο Λυκορίνος στον Φίλωνα στο 92’. Επίσης, απέβαλε τον Λυκουρίνο με δεύτερη κίτρινη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του Πουλικίδη (Δράμας) ο Μόσχου είδε τη φάση στο VAR και καταλόγισε πέναλτι σε χέρι το Κόμπα, μετά από σουτ του Λαγιούς (53’).

ΣΚΟΡΕΡ: 21’ Οζμπολτ, 32’ Παλάσιος, 56’ Οζέγκοβιτς (με πέναλτι), 74’ Βήχος (με πέναλτι), 94’ Λιάγκας (με πέναλτι) – 82’ Κύρκος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Άνακερ, Βήχος (72’ Φίλων), Τσάπρας (70’ Φίλων), Λιάγκας, Τσιμελεκίδης, Νίκας, Λαμαράνα (46’ Τσοκάι), Λαγιούς (70’ Παπαδόπουλος), Γκούμας, Παλάσιος, Όζμπολτ (46’ Οζέγκοβιτς).

ΒΟΛΟΣ: Μορέιρα, Λυκουρίνος, Αμπάντα, Μύγας, Κόμπα, Μπουζούκης (46’ Γρόσδης), Τζόκα (70’ Λεγκισί), Γκονζάλες, Χουάνπι (46’ Κύρκος), Τριανταφύλλου, Λάμπρου (82’ Βαϊνόπουλος)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 10/5: Βόλος-Λεβαδειακός (17:00)