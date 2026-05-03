ΠΑΟΚ: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (19:00). Ο Ραζβάν Λουτσέσκου άφησε στον πάγκο τους Τσιφτσή και Οζντόεφ, με τους Παβλένκα και Μεϊτέ να ξεκινούν βασικοί.

Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τον Δικέφαλο ενώ στην άμυνα θα είναι οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στα χαφ θα είναι οι Μεϊτέ και Ζαφείρης, στην επίθεση ο Γερεμέγεφ και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον. Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ. Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Πέλκας, Μύθου.