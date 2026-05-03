Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Με ενδεκάδα… Λεωφόρου στην Τούμπα ο Ολυμπιακός, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (19:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με 4-2-3-1, έχοντας τον Κοστίνια ως μπακ και τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, όπως έκανε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Γκαρθία θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PAOKOLY #slgr — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 3, 2026

Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λουίζ, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.

Οι Ερυθρόλευκοι (61 β.) θέλουν τη νίκη στην Τούμπα, με την οποία θα μειώσουν στους δύο βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ (66 β.) και στη συνέχεια θα περιμένουν να μάθουν το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, που θα αρχίσει στις 21:00.